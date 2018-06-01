辽宁两年完成全省60个水源地整治

辽宁省环保厅近日召开全省集中式饮用水水源地环境保护专项行动工作会议。根据会议部署，辽宁将利用两年时间完成县级及以上城市地表水型集中式饮用水水源地保护区环境整治。

据介绍，辽宁现有60个县级及以上城市地表水型集中式饮用水水源地。分布在除沈阳、鞍山、盘锦外的11个城市，其中规模最大的是大伙房饮用水水源地。

根据要求，全省立即行动，全面细致开展排查工作，依法依规确定集中式饮用水水源地保护区，完善保护区边界标识，认真整治保护区内环境违法问题，重点检查保护区内违法建设项目、网箱养殖、旅游餐饮、游船码头等问题。今年年底前，完成地级及以上城市水源地环境保护专项整治。2019年年底前，完成县级及以上城市水源地环境保护专项整治。

会议强调，各市、县级人民政府是水源地环境保护的责任主体，负责组织开展本辖区专项行动，要科学制定保护区环境违法问题整改方案，建立保护区问题台账清单；制定问题台账清单整改销号制度，按整改方案及销号制度有序推进，按期完成整改任务；定期开展水质监测，确保水源地水质得到保持和改善。

为确保专项行动取得实效，省政府专项行动领导小组办公室将选派领导小组成员按市进行包保，负责督促指导检查工作。对工作明显滞后、整治进度迟缓的地区，将派出特别工作组公开进驻，督办问题解决。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215627-1.html

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