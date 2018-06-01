腾讯云助力中国智造 为工业智能升级装上超级大脑

在近日举办的腾讯“云+未来”峰会上，腾讯云推出“工业超级大脑”，把腾讯的云计算、AI、大数据等各项技术，更具针对性地输出到工业领域，也让数字化转型的深度
早在几年前，英国老牌权威杂志《经济学人》就指出，“第三次工业革命”就是“数字化革命”。与此观点相同的是，《第三次工业革命》作者、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁杰里米・里夫金也表示，新工业革命是一次综合的、系统化的数字化基础设施转型，并且，中国正在成为全球新一轮革命浪潮的领导者。
如今，面对“工业4.0”和《中国制造2025》浪潮，我国制造业也正在寻求与云计算、大数据、人工智能等前沿科技的深度融合。从腾讯云和腾讯研究院联合发布的《用云量与数字经济发展报告(2018)》来看 ，包括制造业等第实体经济主要构成部分在内的传统产业“用云量”年化增速达到 278.6%，是 2017年行业“用云量”增速第二名。
更深一层讲，云计算的应用不仅体现在云化数量上，更体现在技术与业务高效结合的实践中。比如，在近日举办的腾讯“云+未来”峰会上，腾讯云推出“工业超级大脑”，把腾讯的云计算、AI、大数据等各项技术，更具针对性地输出到工业领域，也让数字化转型的深度和广度进一步延伸。
腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏演讲
“工业超级大脑”破解多项数字化转型难题
从近现代世界史来看，工业强则国家强。因此，当前工业的数字化转型也被看作数字经济发展的重要内容。
然而，客观来说，我国工业规模巨大，设备设施数字化基础却比较薄弱，尤其是中小企业设备改造难度大，数据繁杂且采集难度更大，再加上生产及劳动力等成本上升、生产效率低下、产品质量低、管理难度加大等瓶颈，整个行业数字化转型缓慢。
怎么改变这个局面？显然，“工业超级大脑”为我们提供了一个新思路：一方面，通过云计算、大数据、人工智能的等技术能力，推进企业所有端口的数字化，另一方面，借助数据优势，以超越人工经验的生产效率，加速企业创新生产。
正如马化腾在峰会上所说的，每个产业自身技术非常深，腾讯不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具和生态三个角色。工业超级大脑的目的就在于提供有效的数字接口，完备的数字工具箱，致力于共建最有创新活力的行业数字生态。
智能生产，实现降本增效
具体来看，工业超级大脑围绕智能辅助设计、智能排产、工艺优化、智能质检、生产追溯、预测性维保等，深入切入工业不同领域，覆盖智能制造的各个环节，解决从研发、生产到营销、服务的全流程的各种问题，助力企业提升良品率、降低能耗、提升效率、降低库存等。
眼下，在工业超级大脑助力下，亿纬锂能坚持设备智能化、生产管理数字化，已经实现18650电池产线极耳焊接工序不良率下降83%，一年节约成本高达1260万；再如，华星光电基于腾讯云的AI智能制造解决方案，在保证产品质量和生产效率的前提下，大大降低人力成本，工厂质检人员减少了60%，真正实现了降本增效的目的。
科学管理，提升企业竞争力
实际上，工业超级大脑的目标还在于助力企业全流程智能化转型，实现产品全生命周期的数字化运营和科学管理，提高企业竞争力。
以三一重工为例，在工业超级大脑助力下，三一重工不仅能够提前6.5小时预测工程设备异常故障，保证生产的顺利进行，还实现租赁设备逾期率总体降低10%，减少不良资产达10亿元，以更科学的管理，有力的提升了企业的竞争力。
最典型的是，工业超级大脑还支持行业客户或生态合作伙伴的二次开发，满足更高一层的智能化需求。比如，接入工业超级大脑后，富士康快速构建起企业级工业物联网平台，成本节约30%，仅一期项目支出节约百万元以上，同时物联网数据接入和可视化项目周期缩短45%以上。在提升自身智能化的同时，富士康也为其他企业智能制造带来巨大动能。
毋庸置疑，数字化转型已经成为产业向前发展的必然趋势，而产业数字化转型的诉求也会越来越繁杂，这意味着产业不断需要新的能力和场景应用。工业超级大脑为工业庞大的躯体装上智能“大脑”，有理由相信，在这种“数字化”、“智能化”的驱动下，“中国智造”将加速到来。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215628-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫
辽宁省环保厅近日召开全省集中式饮用水水源地环境保护专项行动工作会议。根据会议部署，辽宁将利用两年时间完成县级及以上城市地表水型集中式饮用水水源地保护区
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。