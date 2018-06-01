腾讯云助力中国智造 为工业智能升级装上超级大脑

在近日举办的腾讯“云+未来”峰会上，腾讯云推出“工业超级大脑”，把腾讯的云计算、AI、大数据等各项技术，更具针对性地输出到工业领域，也让数字化转型的深度

早在几年前，英国老牌权威杂志《经济学人》就指出，“第三次工业革命”就是“数字化革命”。与此观点相同的是，《第三次工业革命》作者、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁杰里米・里夫金也表示，新工业革命是一次综合的、系统化的数字化基础设施转型，并且，中国正在成为全球新一轮革命浪潮的领导者。

如今，面对“工业4.0”和《中国制造2025》浪潮，我国制造业也正在寻求与云计算、大数据、人工智能等前沿科技的深度融合。从腾讯云和腾讯研究院联合发布的《用云量与数字经济发展报告(2018)》来看 ，包括制造业等第实体经济主要构成部分在内的传统产业“用云量”年化增速达到 278.6%，是 2017年行业“用云量”增速第二名。

更深一层讲，云计算的应用不仅体现在云化数量上，更体现在技术与业务高效结合的实践中。比如，在近日举办的腾讯“云+未来”峰会上，腾讯云推出“工业超级大脑”，把腾讯的云计算、AI、大数据等各项技术，更具针对性地输出到工业领域，也让数字化转型的深度和广度进一步延伸。

腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏演讲

“工业超级大脑”破解多项数字化转型难题

从近现代世界史来看，工业强则国家强。因此，当前工业的数字化转型也被看作数字经济发展的重要内容。

然而，客观来说，我国工业规模巨大，设备设施数字化基础却比较薄弱，尤其是中小企业设备改造难度大，数据繁杂且采集难度更大，再加上生产及劳动力等成本上升、生产效率低下、产品质量低、管理难度加大等瓶颈，整个行业数字化转型缓慢。

怎么改变这个局面？显然，“工业超级大脑”为我们提供了一个新思路：一方面，通过云计算、大数据、人工智能的等技术能力，推进企业所有端口的数字化，另一方面，借助数据优势，以超越人工经验的生产效率，加速企业创新生产。

正如马化腾在峰会上所说的，每个产业自身技术非常深，腾讯不会进入各行各业取而代之，而是做好连接、工具和生态三个角色。工业超级大脑的目的就在于提供有效的数字接口，完备的数字工具箱，致力于共建最有创新活力的行业数字生态。

智能生产，实现降本增效

具体来看，工业超级大脑围绕智能辅助设计、智能排产、工艺优化、智能质检、生产追溯、预测性维保等，深入切入工业不同领域，覆盖智能制造的各个环节，解决从研发、生产到营销、服务的全流程的各种问题，助力企业提升良品率、降低能耗、提升效率、降低库存等。

眼下，在工业超级大脑助力下，亿纬锂能坚持设备智能化、生产管理数字化，已经实现18650电池产线极耳焊接工序不良率下降83%，一年节约成本高达1260万；再如，华星光电基于腾讯云的AI智能制造解决方案，在保证产品质量和生产效率的前提下，大大降低人力成本，工厂质检人员减少了60%，真正实现了降本增效的目的。

科学管理，提升企业竞争力

实际上，工业超级大脑的目标还在于助力企业全流程智能化转型，实现产品全生命周期的数字化运营和科学管理，提高企业竞争力。

以三一重工为例，在工业超级大脑助力下，三一重工不仅能够提前6.5小时预测工程设备异常故障，保证生产的顺利进行，还实现租赁设备逾期率总体降低10%，减少不良资产达10亿元，以更科学的管理，有力的提升了企业的竞争力。

最典型的是，工业超级大脑还支持行业客户或生态合作伙伴的二次开发，满足更高一层的智能化需求。比如，接入工业超级大脑后，富士康快速构建起企业级工业物联网平台，成本节约30%，仅一期项目支出节约百万元以上，同时物联网数据接入和可视化项目周期缩短45%以上。在提升自身智能化的同时，富士康也为其他企业智能制造带来巨大动能。

毋庸置疑，数字化转型已经成为产业向前发展的必然趋势，而产业数字化转型的诉求也会越来越繁杂，这意味着产业不断需要新的能力和场景应用。工业超级大脑为工业庞大的躯体装上智能“大脑”，有理由相信，在这种“数字化”、“智能化”的驱动下，“中国智造”将加速到来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215628-1.html

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