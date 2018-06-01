智能制造公司富驰完成近2亿元融资，源星资本领投

近日，智能制造公司富驰宣布完成近2亿元的融资，本轮投资由源星资本领投，元禾资本跟投。据悉，本轮融资完成后，富驰将进一步加强材料和工艺的研发，扩充产能，

近日，智能制造公司富驰宣布完成近2亿元的融资，本轮投资由源星资本领投，元禾资本跟投。

据悉，本轮融资完成后，富驰将进一步加强材料和工艺的研发，扩充产能，拓展下游长周期细分应用领域。

富驰是一家金属注射成形（MIM）技术方案提供商，MIM技术在微型化、精密化、复杂化的金属零部件生产应用方面具有明显的优势，富驰已经在消费电子、医疗、汽车、航空航天等领域获得广泛的市场应用。

与传统机械加工、铸造、冶金工艺相比，MIM技术工艺具有精度高、组织均匀、性能优异、批量化程度高等特点。同时，在零部件形状复杂度增加的情况下，MIM制造的成本仍然保持基本不变，成本优势明显。该技术与消费电子产品轻薄、便携的发展趋势相契合，使得MIM技术首先在苹果、三星智能手机中得到规模化应用，起到了良好的示范效应。

富驰是中国最早实现批量化生产MIM产品的制造商之一，目前已成长为国内产能规模最大、技术领先的企业，并具备在全球化市场与国际同行同台竞技的实力。富驰的产品广泛应用于苹果（Apple）、三星、华为、联想、小米等国内外知名消费电子品牌，在消费电子领域占据稳定的市场份额。

在医疗领域，富驰已与世界知名医疗器械企业开展合作，提供医疗器材、医疗耗材产品的生产。在汽车领域，公司正在与主流汽车厂商深度合作，同时积极在为世界汽车配件前10位供应商提供发动机、转向系统的新型轻量化产品。

在智能机器人领域，富驰也已经与一家国际人工智能巨头达成合作，为其机器人产品的精密零部件提供设计和生产服务。

除此以外，富驰在工业工具、通讯、航空航天等领域也在积极探索新的应用场景。

富驰的远景目标是以MIM技术为核心，整合多种成型技术，实施“MIM＋”战略，进一步提升自身产品的创新设计能力，打造成为先进制造产业里智能设计，智能制造的引领者。公司将着力加深与现有行业客户的合作关系，从简单的产品提供商，到与客户开展产品的共同开发，帮助客户利用三维成型技术，实现创新的产品设计。

此外，富驰已成立了液态金属部门，随着5G的到来，金属背盖材料对信号屏蔽较大，而双面玻璃材料强度较弱，液态金属将成为了更为合适的材料选择，富驰目前已经在给各大主流手机厂商打样，未来将成为公司在消费电子领域的新亮点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215630-1.html

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