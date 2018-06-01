金融监管将会对蚂蚁金服产生何种影响

图示：阿里巴巴董事局主席马云

科技传媒网讯 网易科技新闻5月31日消息，据国外媒体报道，作为中国电子商务巨头阿里巴巴旗下的在线支付部门，蚂蚁金服运营着全球最大的在线支付平台支付宝。蚂蚁金融还拥有全球最大的货币市场基金余额宝，并提供保险，消费贷款和证券化产品。其在金融科技领域的投资是如此之多，那么蚂蚁金服将如何受到中国金融科技行业潜在监管的影响？

蚂蚁金服的冒险

蚂蚁金服被认为是全球最大的金融科技公司。该公司所运营的在线支付业务支付宝拥有8.7亿活跃用户，而旗下的货币市场基金余额宝年收益率超过4％，价值约1.5万亿人民币。蚂蚁金服还计划再增加两支货币市场基金产品。除此之外，蚂蚁金服还提供保险服务，2017年已发行消费贷款资产支持证券2588亿元。目前蚂蚁金融消费贷款余额达到3220亿元。该公司正在利用涵盖数个领域的人工智能，为消费者问题提供答案，处理数据以及客户支付。

蚂蚁金服不仅在中国开展业务，还在海外进行投资。 蚂蚁金服在印度的Paytm公司、泰国的Ascend公司和新加坡的M-Daq公司中都有股权投资，并且在金融科技和初创企业领域进行了大量投资。如印度移动互联网公司One97 Communications和新加坡数字安全提供商V-Key均有蚂蚁金服的投资。

图示：蚂蚁金服副总裁

拥有庞大而多元化的业务对于公司盈利来说可能是好事，但它增加了蚂蚁金服应对潜在监管的脆弱性。蚂蚁金融对许多中国消费者来说非常重要，它可能被认为体量太大而不会倒闭。一些消费者使用蚂蚁金融的支付宝服务，投资余额宝，并从蚂蚁金服获得消费贷款。在这种情况下，相应监管可以防止公司在出现金融脆弱性时要求政府提供救助。

监管预期

预计中国政府将对货币市场基金实施监管。由于信用质量和流动性下降，惠誉国际（Fitch）对蚂蚁金服主要货币市场基金余额宝的评级低于气美国竞争对手。额外的规则是必要的，但可能会减缓中国货币市场基金的增长。考虑到这些监管措施，蚂蚁金服减少了投资者每天可以从货币市场基金中提取的资金数额。现在，投资者的余额宝账户每天最多可向银行账户转账10000元人民币。

还有报道称，中国政府将针对像蚂蚁金服这样的金融控股公司出台法规。这些公司被认为太大而不能倒闭，因为一旦倒闭将会给整个金融体系带来系统性风险。在两个或两个以上的金融行业经营的公司可能很快就会被要求从中国人民银行获得执照并满足一定的资本要求。这些大型企业的所有权结构和集团间交易也将受到限制。

新的法规可能会减少蚂蚁金服的业务规模和盈利能力。客户可能会发现，有关货币市场交易的规定繁琐，从而会为自己的投资选择另一个渠道。而蚂蚁金服金融业务领域的额外资本需求可能会减少，导致可用于贷款和投资的资金量相应减少，从而收紧潜在的利润。潜在的监管可能会对蚂蚁金服雄心勃勃的扩张构成威胁。

不过值得注意的是，蚂蚁金服此前也曾面临监管。例如，2017年出台的政府法规规定，货币市场基金管理公司必须拨出至少0.5％的净资产来控制坏账。其他法规还减少了以债务为基础的消费贷款销售。由于公司不能在继续贷款，并需要将贷款从资产负债表转移到资产支持证券，这影响到了蚂蚁金服花呗和借呗等网上小额信贷服务。当时，花呗和借呗被认为相对总资本比率的融资总额过高，这一举措旨在纠正现状。

当然，监管规定降低了这些小额贷案机构的盈利能力，使得蚂蚁金服出售的资产支持证券规模从2017年第一季度的310亿人民币下降到2018年3月中旬的107亿人民币。然而， 对金融控股公司的预期监管将比以前的规则产生更大的影响。由于蚂蚁金服在所有权结构方面受到限制，并提出了新的资本要求，公司可能会面临更大的增长挑战。 这些规定是为了整个金融经济的利益，但无疑会让中国最大的金融科技公司付出代价。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215631-1.html

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