蔡崇信：许多美国人希望阻止中国发展科技

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴联合创始人蔡崇信在美国当地时间周三表示，许多美国人希望阻止中国提升自己的技术水平，并且不让中国变得更有创新能力。





蔡崇信是在加州的一次会议上做出上述表态的，这一表态也是针对一位美国参议员的言论。此前，这位美国参议员曾声称，中国科技公司可能会担当北京方面代理的角色。蔡崇信是阿里巴巴创始人之一，他现在担任阿里巴巴集团执行副主席。

这些相互对抗的主张是在中美两个大国之间又一次的贸易紧张关系中出现的。美国官员声称，中国公司的兴盛窃取自美国公司的创新。当地时间周二，美国政府表示可能对进口自中国的500亿美元商品加征关税，除非中国政府解决知识产权窃取问题。

针对美方此举，中方表示感到惊讶，并认为此举违背了双方最近达成的协议。中方表示已准备好为保护自身利益而战。

美国还声称，中国经常迫使有意进入中国市场的美国公司将其技术转让给当地国有或国家控股企业。中方对此声称则给予否决，并且声称其监管措施没有强迫外国公司进行技术转让的要求。

事实上，中国媒体一再宣称，美国对科技行业的抱怨实际目的是要减缓中国作为全球强国的崛起。

?“一个国家想要提升自己的制造业，提高科技水平，变得更有创新性，这没有什么不对的，”蔡崇信表示，“但站在中国的角度，我们看到的是，美国有很多人想阻止中国这样做。”

蔡崇信说，中国在从事长达30年的低端制造业后认识到，需要开发更好的技术，升级制造业，并将重点放在机器人、航空和高科技医疗设备等高端领域。

最近，中国政府大力推行“中国制造2025”战略，该战略重点关注的是关键科技领域，其目的是要追赶美国和德国等竞争对手。这些科技领域包括：用于智能手机和计算机以及云计算系统的芯片、机器人、可再生能源设备以及完全电动和插入式混合动力汽车。

蔡崇信发表上述言论之前，美国参议员马克?华纳(Mark Warner)在今年的年度编程大会（Code Conference）上表示，阿里巴巴、百度和腾讯等中国科技公司都被中国执政党“深深地渗透”。 该参议员声称，这些公司对中国政府的忠诚度与对股东的忠诚度不相上下。

蔡崇信表示他不赞同马克?华纳对中国公司的描述，声称这位参议员是希望阻止中国发展自己技术的那么一群美国人的一分子。

蔡崇信表示，“对此，我不明白。”

由于被指控与中国政府有关系，中国主要的智能手机制造商华为和中兴通讯受到美国政府的严格审查。今年2月，6名美国情报官员向参议院的一个委员会表达了对这两家公司的不信任，并在得到鼓励后表示，他们不建议公民使用这两家公司的产品。

美国联邦调查局局长克里斯?雷(Chris Wray)表示，“我们深感关切的是，允许那些对不认同我们价值观的外国政府负有责任的任何公司或实体，在我们的电信网络中获得有力的地位，存在着风险。”

今年早些时候，美国根据中兴与伊朗、朝鲜的业务往来，禁止美国公司向中兴通讯销售零配件和产品。在那之后，北京和华盛顿一直在商讨解决方案，以帮助中兴通讯恢复业务。

蔡崇信表示，在中美贸易紧张不可预测的情况下，阿里巴巴计划继续致力于如何最好地帮助美国农民和小企业进入中国庞大的消费市场。他指出，中国的中产阶级现在要求获得更好的商品和服务，包括许多进口产品。

“这对世界各地的生产者来说，都是一个巨大的机遇，包括农民，包括美国的小企业。这就是我们关注的问题。”

蔡崇信负责阿里巴巴全球并购计划，不过他表示，阿里巴巴并没有试图要在美国进行大规模收购，而是在寻找希望通过阿里巴巴帮助来进军中国市场的企业和企业家。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215632-1.html

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