青海领跑智能光伏的新时代 系列应用技术向全球发布

在青海省海南州共和县有总容量1695兆瓦、占地面积约54平方公里、光伏发电装机规模居全球第一的光伏电站群，其中黄河水电公司占比为最高。
在近日由青海省政府主办，青海省能源局、黄河水电与华为公司共同承办的“智能光伏联合创新成果”全球发布会上，光伏电站智能管理系统、首创智能IV诊断实证等一系列应用技术向全球发布，标志着青海领跑智能光伏的新时代已经到来。
在青海省海南州共和县有总容量1695兆瓦、占地面积约54平方公里、光伏发电装机规模居全球第一的光伏电站群，其中黄河水电公司占比为最高。黄河水电公司多年植根青海发展清洁能源产业，是目前全球单体最大的光伏发电运营商。在光伏产业链项目建设、运营和研发方面，一直积极与国内一些高等院校以及华为、杜邦等知名科研单位，共同开展合作与研究，实现资源对接、优势互补。
行业巨头间的强强联合，使产研结合转化为新的驱动力，有力助推青海勇攀智能光伏新高峰。黄河公司开创水光互补新型能源发展模式，建成了850兆瓦的水光互补电站，填补了国内外大规模水光互补关键技术的空白，为清洁能源提供了新型的能源互补发展模式。截至2017年底，青海积极创建国家清洁能源示范省，全力构筑光伏全产业链，加快海南、海西两个千万级基地的建设。全省可再生能源装机比重和发电量居全国前列乃至世界前列，太阳能发电量居全国第一，集中式光伏电站装机容量居全国第二，已形成世界光伏看中国中国光伏看青海的发展前景。
中国可再生能源学会秘书长祁和生介绍：“通过近几年发展，特别是国家在2006年中华人民共和国可再生能源法颁布以后，包括风电、光伏在内的可再生能源发展非常迅速，国家制定了一系列的政策，包括补贴政策，支持可再生能源发展，光伏通过这几年的发展，我们国家的产量、出货量、包括装机容量都是世界第一位的，现在已经占领世界光伏产业的前列。”
目前，青海智能光伏领域取得丰硕成果：首创智能IV诊断应用技术，该项检测技术在国内属首创；成功研发光伏电站智能管理系统，实现“互联网＋光伏”的智能光伏电站与大数据分析，光伏电站实现“集中控制、远程诊断、实时维护”的智能管理模式；光伏发电 一路“领跑”全国，清洁能源产业已经成为我省的一张靓丽新名片。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215633-1.html
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