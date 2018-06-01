全国多起光伏火灾：损失数亿元 亏损能否找回？

光伏发电是好事，然而如果不注意或者维护不当尤其是夏季容易引起火灾，届时“喜”剧就变成了“悲”剧。
近年来，在国家政策的大力支持下，光伏发展越来越好。
光伏发电是好事，然而如果不注意或者维护不当尤其是夏季容易引起火灾，届时“喜”剧就变成了“悲”剧。
即将进入6月，气温一天天升高，夏天的脚步也越来越近，众所周知，一般光伏组件的峰值功率温度系数在－0．38～－0．44％／℃之间。极易诱发火灾。
1、2月24日晚上10时40分左右，西安锦业二路上的西安华晶电子技术股份有限公司厂区内突然起火，并伴有爆炸声传出，远处便能看到厂区内有浓烟弥漫。
2、2018年2月27当日上午10时许，当地派出所接群众报警，称看见塘朗新村某栋某房着火、冒黑烟。接报后，塘朗派出所第一时间指派路面警力前往处置。经过派出所民警及消防官兵的合作，明火迅速被扑灭。火灾发生时，屋主不在家，所幸路人报警、警方灭火及时，未发生人员伤亡和重大财产损失。
经火灾现场勘查，这家住户在屋内放置自己组装的太阳能储电设备，给电视机供电，并使用了不合格的电线，造成电线短路，从而引发火灾。
（文章信息参考了深圳商报的有关报道，在此表示感谢。）
3、2018年4月3日上午10时23分。
位于靖远县的北滩镇杜寨村光伏电厂550V高压变电箱燃起熊熊烈焰，情况危急！
北滩镇杜寨村光伏发电厂占地800多亩，有大量光伏发电板，周围电路复杂并且变电器底下存有一吨半变压器油，如果未能及时灭火，后果不堪设想！
4、2018年4月18， 位于江苏南通一光伏电站突发起火，现场浓烟滚滚，起火原因尚不明确。
5、4月19日，安徽铜陵一地面光伏电站发生火灾，从现场视频来看，火势已蔓延至光伏区，若干光伏阵列被烧的只剩支架，组件损毁严重，目前还未得知起火原因。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215634-1.html
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