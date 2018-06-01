618开门红大促，荣耀路由2价格直降80元
一年一度的“618”网络购物狂欢节即将来临，荣耀路由2已于6月1日正式开启618开门红优惠活动。即日起至6月18日，用户在京东商城、天猫商城、华为商城内下单，即可享受直降80元的优惠福利政策，仅需169元。每日早上10点还有低至6.18元的爆品秒杀活动。oYu中文科技资讯
荣耀路由2作为荣耀全力打造的科技潮品，自上市以来，不仅收获了众多媒体的青睐，在消费者心中也形成了极好的口碑，在有将近25万条评论的京东平台上，也依旧保持着99%的好评率，这优秀的成绩背后，与荣耀路由2一直以来所要追求的“快人一步”品质是离不开的。oYu中文科技资讯
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首先，为了更能让用户感受到比大部分路由器“快人一步”的上网体验，这款荣耀路由2采用了市面上少有的千兆网口和千兆频段的双千兆设计，能够充分释放100M及以上的网络，能让宽带的速度大幅度的提升。此外，荣耀路由2还带有双频优选的功能，能够自动在2.4G频段与5G频段中挑选出更优、更合适的网络。oYu中文科技资讯
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其次，荣耀路由2还具备多项创新性的智能技术。面对用户经常会出现的“路由用越久，网速越慢”现象，其搭载的“Wi-Fi自动优化”技术可以每天检测出周边环境的信道干扰，不断自动优化信息，从而减少此类问题的发生，让人有“每天都在用新路由器”的感觉。并且还突破性地推出了“双网双通”功能，即一台荣耀路由2可以同时接入两条不同的宽带，这样能够更合理地分配网络的使用，满足用户同时看视频、玩游戏、网上购物等需求，网速再也不用靠“抢”。oYu中文科技资讯
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不仅在技术及创新上极具优势，荣耀路由2的外观设计也是名副其实的“高颜值”。内置免调天线设计，把传统路由器的外露天线“藏”了起来，外观则采用白色的立方体极简设计，看起来简约时尚。这一设计还获得了有产品界“奥斯卡”奖项之称的iF设计奖。另外，荣耀路由2在安装上所采用的网口盲插技术也是值得一提的，其取消了WAN口和LAN口的区隔，让用户插上网线即可联网，即使是不懂路由的小白用户也都能够轻易操作，安装起来可谓十分便捷。oYu中文科技资讯
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在今年的618促销活动期间，荣耀千兆路由和荣耀MagicBook也推出了极大的优惠政策。荣耀千兆路由的价格低至99元，可谓性价比极高，而荣耀开启家庭无缝覆盖时代的荣耀分布式路由价格也是只要799元。对于感兴趣的朋友，特别是那些还在纠结于618应该买什么的人，这些荣耀系的路由产品相信将会是个不错的选择。oYu中文科技资讯
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