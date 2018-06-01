¡¡
Ö÷Ò³ > ²úÒµ > ½ÚÄÜ»·±£ > ÕýÎÄ

Ë®Ô´µØ×¨Ïî¶½²éÆØ¹âµÚÎåÅú»·¾³Î¥·¨ÎÊÌâ

µãÆÀ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ 2018-06-01 19:00

ÉúÌ¬»·¾³²¿31ÈÕ¹«²¼¼¯ÖÐÊ½ÒûÓÃË®Ë®Ô´µØ»·¾³±£»¤×¨ÏîµÚÒ»ÂÖ¶½²é£¨¼ò³Æ¡°Ë®Ô´µØ×¨Ïî¶½²é¡±£©µÚÎåÅú»·¾³Î¥·¨ÎÊÌâ¡£

ÉúÌ¬»·¾³²¿31ÈÕ¹«²¼¼¯ÖÐÊ½ÒûÓÃË®Ë®Ô´µØ»·¾³±£»¤×¨ÏîµÚÒ»ÂÖ¶½²é£¨¼ò³Æ¡°Ë®Ô´µØ×¨Ïî¶½²é¡±£©µÚÎåÅú»·¾³Î¥·¨ÎÊÌâ¡£½ØÖÁ5ÔÂ30ÈÕÍí£¬¸÷¶½²é×éÐÂ·¢ÏÖ35¸öÎÊÌâ£¬ÆäÖÐ¹¤ÒµÆóÒµÎÊÌâ13¸ö¡¢Éú»îÃæÔ´ÎÛÈ¾ÎÊÌâ9¸ö¡¢Å©ÒµÃæÔ´ÎÛÈ¾ÎÊÌâ7¸ö¡¢ÂÃÓÎ²ÍÒûÎÊÌâ5¸ö¡¢½»Í¨´©Ô½ÎÊÌâ1¸ö¡£

273¸ö¶½²é×é¼ÌÐøÔÚÈ«¹ú·¶Î§ÄÚ¿ªÕ¹Ë®Ô´µØ×¨Ïî¶½²é£¬ÒÑ¶Ô212¸öµØ¼¶ÊÐ±¨ËÍµÄ1266¸öË®Ô´µØ3884¸öÎÊÌâÇåµ¥¿ªÕ¹ÁËÏÖ³¡ºË²é¡£

ÔÚ´Ë´ÎË®Ô´µØ×¨Ïî¶½²ìÐÂ·¢ÏÖµÄ35¸öÎÊÌâÀï£¬¹ã¶«Ê¡4¸öÎÊÌâ£¬Éæ¼°Öéº£ÊÐ¡¢ÉîÛÚÊÐ¡¢¶«Ý¸ÊÐ£¬ºÓ±±Ê¡3¸öÎÊÌâ£¬Éæ¼°ÕÅ¼Ò¿ÚÊÐ¡¢²×ÖÝÊÐ¡¢±£¶¨ÊÐ£¬½­Î÷Ê¡3¸öÎÊÌâ£¬Éæ¼°ÄÏ²ýÊÐ¡¢¸ÓÖÝÊÐÊ¯³ÇÏØ£¬ËÄ´¨Ê¡3¸öÎÊÌâ£¬Éæ¼°ÄÏ³äÊÐãÏÖÐÊÐ¡¢´ïÖÝÊÐ¿ª½­ÏØ£¬»¹ÓÐÒ»Ð©ÆäËûÊ¡ÊÐÒ²ÔÚ²»Í¬³Ì¶ÈÉÏÉæ¼°»·¾³Î¥·¨¡£

´Ë´Î¶½²é·¢ÏÖ£¬½­Î÷Ê¡ÄÏ²ýÊÐ2¸ö¡¢ÔÆÄÏÊ¡ÎÄÉ½ÖÝ1¸ö¡¢Õã½­Ê¡ÉÜÐËÊÐ1¸ö¡¢ÖØÇìÊÐ1¸öµØ¼¶¼°ÒÔÉÏ³ÇÊÐË®Ô´µØÅÅ²éÕûÖÎ²»³¹µ×£¬Î´°´ÉúÌ¬»·¾³²¿ÒªÇóÓÚ2017ÄêÄêµ×Ç°È«ÃæÍê³ÉµØ¼¶¼°ÒÔÉÏ³ÇÊÐË®Ô´µØÅÅ²éÕûÖÎ¹¤×÷¡£

ÎªÂäÊµµ³µÄÊ®¾Å´óÌá³öµÄ¼á¾ö´òºÃÎÛÈ¾·ÀÖÎ¹¥¼áÕ½µÄ¾ö²ß²¿Êð£¬¼Ó¿ì½â¾öÒûÓÃË®Ë®Ô´µØÍ»³ö»·¾³ÎÊÌâ£¬¾­¹úÎñÔºÅú×¼£¬ÉúÌ¬»·¾³²¿ÁªºÏË®Àû²¿ÖÆ¶¨ÁË¡¶È«¹ú¼¯ÖÐÊ½ÒûÓÃË®Ë®Ô´µØ»·¾³±£»¤×¨ÏîÐÐ¶¯·½°¸¡·£¬ÒªÇóµØ·½¸÷¼¶ÈËÃñÕþ¸®×éÖ¯×öºÃ±¾Ï½ÇøÒûÓÃË®Ô´µØ»·¾³Î¥·¨ÎÊÌâÅÅ²éÕûÖÎ¹¤×÷£¬È·±£ÒûÓÃË®Ô´°²È«¡£ÉúÌ¬»·¾³²¿´Ó5ÔÂ20ÈÕÆð×éÖ¯¿ªÕ¹È«¹ú¼¯ÖÐÊ½ÒûÓÃË®Ë®Ô´µØ»·¾³±£»¤×¨ÏîµÚÒ»ÂÖ¶½²é£¬µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹£¬Ë®Ô´µØ×¨Ïî¶½²éÒÑÆØ¹âÎåÅú»·¾³Î¥·¨ÎÊÌâ¡£

µÚÎåÅúË®Ô´µØ×¨ÏîÐÐ¶¯¶½²éÎÊÌâ»ã×Ü±í

ÐòºÅ   Ê¡   ÊÐ   ÏØ   Ë®Ô´µØÃû³Æ   ÎÊÌâ¾ßÌåÇé¿ö  
1   ¹ã¶«   Öéº£ÊÐ     ¹ã²ý±ÃÕ¾Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ»ª·¢¡¤Ë®°¶Ò»ÆÚÐ¡Çø½¨ÉèÏîÄ¿¡¢±Ì¹ðÔ°ÏãÇÙ»¨Ô°ÏîÄ¿¹¤³ÌºÍÖéº£ºéÍåÖÐÐÄÓæ¸ÛÅäÌ×¹¤³Ì¹¤Åï¡£¹¤ÅïÄÚÏÖÓÐ100ÓàÈË¾Ó×¡£¬Éú»îÎÛË®ÅÅ·ÅÖÁ±£»¤ÇøÄÚ¡£  
2   ¹ã¶«   Öéº£ÊÐ     ¹ã²ý±ÃÕ¾Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÒ»¸ö´óÐÍ×°Ð¶É°Ê¯µÄÂëÍ·ºÍÉ°³¡£¬ÓÐ¶àËÒ´¬Ö»×÷Òµ£¬ÏÖ³¡´æÓÐ´óÁ¿»úÆ÷Éè±¸£¬Ò»¸öÔ¼10tµÄÓÍ¹Þ¡¢4¸öÈó»¬ÓÍÍ°¡¢²ñÓÍÍ°£¬Éú»îÎÛË®Ö±ÅÅË®Ìå¡£  
3   ¹ã¶«   ÉîÛÚÊÐ     ¸Ê¿ÓË®¿â£­Ãç¿ÓË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐÐã·å¹¤Òµ³Ç£¬²¼¼ª¸£Èº¾«ÃÜÅä¼þÖÆÔì³§¡¢ÓÀÐËÖ½Æ·³§£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕýÔÚÉú²ú¡£  
4   ¹ã¶«   ¶«Ý¸ÊÐ     µÚÈýË®³§Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ¶«Ý¸ÊÐÎÖµÂ¼Ò¾ÓÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÎÞ»·±£ÉóÅúÊÖÐø£¬ÓÐË¢Æá×÷Òµ¼£Ïó£¬·ÏÓÍÆáÖ±½Óµ¹ÖÁÏÂË®µÀ¡£  
5   ºÓ±±   ÕÅ¼Ò¿ÚÊÐ     ¹ÙÌüË®¿â   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ¾©Î÷²ÝÔ­Ç®ÀïÂí»¶ÀÖ¹È£¬ÄÚÓÐÅÜÂí¡¢´óÐÍ¿¨¶¡³µ¡¢¿ìÍ§µÈÂÃÓÎÏîÄ¿£¬Í¬Ê±ÅäÌ×ÓÐ²ÍÒû¡¢ÃÉ¹Å°ü×¡ËÞµÈÉèÊ©£¬×ÜÃæ»ýÔÚ400£­500Ä¶¡£  
6   ºÓ±±   ²×ÖÝÊÐ     ´óÀËµíË®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚµÄÒ¶ÐÁ×¯´å¡¢Îå²¦Ì¨´åÓÐ6¿ÚÓÍ¾®¡£  
7   ºÓ±±   ±£¶¨ÊÐ     Î÷´óÑóË®¿â   Ò»¼¶±£»¤Çø´æÔÚ½ðÓç¼½¶«Ë®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾²¿·Ö³§Çø£¬Â¶Ìì¶Ñ·Å´óÁ¿ÖÆÐ¬ÏÂ½ÅÁÏ¡£ÓÐ¶à¼ÒÑøÖ³³¡¡£±£»¤ÇøÎ´ÉèÁ¢±êÊ¶ÅÆ¡¢ÎÞ¸ôÀë·À»¤´ëÊ©£¬°¶±ß¶Ñ·Å´óÁ¿Éú»îÀ¬»ø¡£  
8   ½­Î÷   ÄÏ²ýÊÐ     ÏÂÕý½ÖË®³§Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐÒ»ÅÅÎÛ¿Ú£¬ÓÐ¾ÓÃñÉú»îÎÛË®ÅÅÈë¡£  
9   ½­Î÷   ÄÏ²ýÊÐ     Å£ÐÐË®³§Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÉú»î·ÏË®Î´¾­¹ý´¦ÀíÅÅÈë¸Ó½­¡£  
10   ½­Î÷   ¸ÓÖÝÊÐ   Ê¯³ÇÏØ   Ê¯³ÇÏØ×ÔÀ´Ë®³§È¡Ë®¿Ú£¨ÇÙ½­£©Ë®Ô´µØ   Ò»¼¶±£»¤ÇøÁ½²àÔ¼ÓÐ2000Ã×Ë®Àû²¿ÃÅ½¨ÉèµÄÅÅË®Çþ£¬ÓÃÓÚÁ½²àÅ©Ìï¹à¸È£¬Ò»ÌõÒýÁ÷ºÓË®£¬Ò»Ìõ»ìÓÐÉú»îÎÛË®£¬¹à¸ÈÅ©Ìïºó¾­³öË®¿ÚÅÅÈëÒ»¼¶±£»¤ÇøÄÚ¡£  
11   ËÄ´¨   ÄÏ³äÊÐ   ãÏÖÐÊÐ   ãÏÖÐÊÐ¼ÎÁê½­¼¯ÖÐÊ½Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤Çø´æÔÚÒ»¼ÒÅ©¼ÒÀÖ£¬ÅäÌ×µÄ¼òÒ×»¯·à³Ø´æÔÚÒçÁ÷¿Ú£¬»¯·à³ØÄÚÎÛË®Í¨¹ýË®±ÃÖ±½Ó³éÅÅÖÁÅÔ±ßË®¹µºó½øÈë¶þ¼¶±£»¤ÇøË®Óò¡£  
12   ËÄ´¨   ´ïÖÝÊÐ   ¿ª½­ÏØ   ±¦Ê¯ÇÅË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÖØÇìÆø¿ó¿ª½­×÷ÒµÇøÎå¿Æ1¾®£¬Ä¿Ç°ÈÔÔÚ×÷Òµ¡£¿ª²É·ÏË®£¨Ö÷ÒªÎªÂÈ¸ùÀë×ÓÓëÁò»¯Îï£©Í¨¹ýÊÕ¼¯³ØÊÕ¼¯ÓÉ¹Þ³µÍâÔË¡£ÊÕ¼¯³ØÓ¦¼±·À»¤ÉèÊ©²»ÍêÉÆ£¬´æÔÚ½Ï´ó»·¾³Òþ»¼¡£  
13   ËÄ´¨   ´ïÖÝÊÐ   ¿ª½­ÏØ   ±¦Ê¯ÇÅË®¿â   Ò»¡¢¶þ¼¶±£»¤Çø¾ùÎ´ÉèÖÃ¹æ·¶±êÊ¶±êÅÆ¼°¾¯Ê¾±êÅÆ£¬´æÔÚÓÎ´¬¶É¿Ú£¬±£»¤ÇøÄÚ¾ÓÃñÉú»îÎÛË®Î´½øÐÐ´¦Àí¡£  
14   ÔÆÄÏ   ÎÄÉ½ÖÝ     Äºµ×ºÓË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÒ»¼ÒÕýÔÚÓªÒµµÄ¼ÝÐ££¬´åÃñÉú»î·ÏË®¼°Éú»îÀ¬»øÎ´¼¯ÖÐÊÕ¼¯´¦Àí¡£  
15   ÔÆÄÏ   Àö½­ÊÐ   ÓÀÊ¤ÏØ   ÑòÆºË®¿â   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ90Æ½·½Ã××óÓÒµÄÓãÌÁ£¬¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐ3000ÓàÈË¾Ó×¡£¬160»§ÎÞÉú»îÎÛË®´¦Àí´ëÊ©¡£  
16   ÔÆÄÏ   ÕÑÍ¨ÊÐ   ÓÀÉÆÏØ   ÔÆÜñË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÔ¼60»§¾ÓÃñÉú»îÎÛË®¡¢À¬»øÎ´¼¯ÖÐÊÕ¼¯´¦ÖÃ£»È¡Ë®¿ÚÎ´·â±Õ£¬³¨¿ª¶ÎÔ¼100Ã×£»È¡Ë®¿ÚÉÏÓÎ¶«±±²à100Ã×´¦ÓÐÒ»¼ä¹«²Þ¡£  
17   ¹óÖÝ   °²Ë³ÊÐ   ×ÏÔÆÏØ   Ä¸ÖíÁýË®Ô´µØ   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ×ÏÔÆÏØÂ¹Òµ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬Ö÷ÒªÑøÖ³Ã·»¨Â¹£¬´æÀ¸Ô¼300Í·£¬²úÉúµÄ·à±ãºÍÄòÒº¾­¼òµ¥³ÁµíºóÅÅ·Å¡£  
18   ¹óÖÝ   °²Ë³ÊÐ   ×ÏÔÆÏØ   Ä¸ÖíÁýË®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐÕ¨Ò©²Ö¿âµãÎ»1¸ö£¬ÉÕ½á×©³§1¼Ò£¬Ë®Äà×©³§2¼Ò£¬Ä¾²Ä¼Ó¹¤³§1¼Ò¾ù´æÔÚÅÅÎÛ¿Ú¡£  
19   ¹óÖÝ   ¹óÑôÊÐ   Ï¢·éÏØ   èÅ²Û¹µË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÑøÖ³³¡£¬Ä¿Ç°ÉúÖí´æÀ¸Ô¼200Í·£¬½¨ÓÐ»¯·à³Ø£¬·ÏË®Ö±½ÓÅÅ·ÅÖÁ¶þ¼¶±£»¤Çø¡£  
20   ¼ªÁÖ   ³¤´ºÊÐ     Ê¯Í·¿ÚÃÅË®¿â   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÒ»¸öÔ¼Ò»ÍòÆ½Ã×µÄÓãÌÁÑøÖ³¡£  
21   ¼ªÁÖ   ÁÉÔ´ÊÐ     ´óÁ¼Ë®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÑøÖ³³¡£¬Äê³öÀ¸Á¿Ô¼20000Ö»Èâ¼¦£¬¶Ñ·ÅµÄÑøÖ³·à±ãµÈ·ÏÎï£¬ÎÞ·ÀÉø´ëÊ©¡£  
22   ½­ËÕ   ÑïÖÝÊÐ   ±¦Ó¦ÏØ   äüºÓÏÄ¼¯Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ½¨²Ä³§£¬É°¡¢Ê¯¡¢Ë®Äà¡¢×©ÍßÁÙÊ±Â¶Ìì¶Ñ·ÅÏúÊÛµãÒÔ¼°Ð¡ÂëÍ·1¸ö¡£  
23   ½­ËÕ   ÄÏÍ¨ÊÐ   Æô¶«ÊÐ   Í·ÐË¸ÛºÓ»ãÁúÕòÓ¦¼±Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÆô¶«ÊÐÌìÔ´±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÄÏÍ¨Ê¢Ìì°ü×°ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Æô¶«ÊÐ´ó³É½ðÊô¹¹¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Æô¶«ÊÐºÍÀûÕëÖ¯³§¡£  
24   Õã½­   ÉÜÐËÊÐ     ÌÀÆÖË®¿â   º¼ÉÜÌ¨¸ßËÙ¹«Â·¹¤³Ì½¨Éè²¿·Ö¹¤¶ÎÉæ¼°¶þ¼¶±£»¤Çø£¬Ê©¹¤³åÏ´·ÏË®Ö±½ÓÅÅÈëË®Ìå£¬Ôü³¡¡¢ÁÏ³¡¡¢»ÒÍÁ°èºÏµã¡¢ÁÙÊ±Ê©¹¤³¡µØµÈÉèÊ©¹ÜÀí»ìÂÒ¡£¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ¸÷ÀàÆóÒµ90¼Ò¡£  
25   Õã½­   Ì¨ÖÝÊÐ   ÌìÌ¨ÏØ   »ÆÁúË®¿â   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐ¹«Â·´©Ô½ºÍÇÅÁº´©Ô½£¬ÎÞÊÂ¹Êµ¼Á÷²Û¡¢ÊÂ¹ÊÓ¦¼±·À»¤¹¤³ÌÉèÊ©¡£  
26   ÖØÇì   É³Æº°ÓÇø     ¼ÎÁê½­É³Æº°ÓË®³§Ë®Ô´µØ   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚ»ªÓîÇïË®³¤ÌìÐ¡ÇøµÄÎÛË®¹ÜÍø´æÔÚÆÆËð£¬ÓÐ²¿·ÖÎ´¾­´¦ÀíµÄÉú»îÎÛË®Òç³ö£¬¾­¹µÛÖ×îÖÕÅÅÈë¼ÎÁê½­¡£  
27   ÖØÇì   É³Æº°ÓÇø     ¼ÎÁê½­É³Æº°ÓË®³§Ë®Ô´µØ   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐ´óÁ¿½¨ÖþÀ¬»ø¡£  
28   ±±¾©   ÃÅÍ·¹µÇø     ÓÀ¶¨ºÓÉ½Ï¿¶ÎË®Ô´µØ   Ò»¼¶±£»¤Çø·¶Î§ÄÚ´æÔÚÒ»¼Ò¸»¾£¸óÉúÌ¬Ô°£¬Ö÷Òª´ÓÊÂ²ÍÒû¡¢×¡ËÞ¡¢´¹µö¡¢²ÉÕªµÈÂÃÓÎÏîÄ¿£¬ÓÐ¹¤ÉÌÓªÒµÖ´ÕÕ£¬ÎÞ»·±£ÉóÅúÊÖÐø¡£  
29   É½Î÷   ÁÙ·ÚÊÐ     ÁúìôË®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐÔÆÊ¢Ë®²úÑøÖ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÁíÅäÌ×½¨ÉèÓÐ²ÍÒûÐÝÏÐÏîÄ¿¡£ÏÖ³¡¼ì²éÊ±ÕýÔÚ¶Ô²ÍÒû¶È¼ÙÐÝÏÐÏîÄ¿ÊµÊ©ÐÂÀ©½¨£¬²úÉúµÄÎÛË®¾­ÉÃ×ÔÉèÖÃµÄÁ½¸ùºÚÉ«ÅÅÎÛ¹ÜµÀÅÅÖÁÒ»¸öÔ¼36Á¢·½Ã××óÓÒÎÞ·ÀÉø´ëÊ©µÄÍÁ¿ÓÄÚ¡£  
30   ÄÚÃÉ¹Å   ³à·åÊÐ     ÖÐÐÄ³ÇÇøÈý×ùµêË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚ³à·åØ¨Ê¢Þ‡ÖÆ×©ÓÐÏÞÔðÈÎ¹«Ë¾¡£  
31   ÁÉÄþ   ÁÉÑôÊÐ     ÌÀºÓË®¿â   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐÁÉÑô³ÉÔªÃñ±¬Æ÷²Ä×¨ÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾±¬Õ¨ÎïÆ·´¢´æ¿â¡£  
32   ¸£½¨   ÕÄÖÝÊÐ     ¸£ÌÇË®³§Ë®Ô´µØ   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚµÄÁúÎÄÇø¹ù¿ÓÕòÂå±õ´åÓÐÒ»ÅÅÀÔ¿Ú£¬¸Ã´åÔ¼1800ÈËµÄÉú»îÎÛË®´ÓÏªÇ¬ÅÅÀÔ¿ÚÅÅÈëË®Ô´µØ¡£  
33   É½¶«   À³ÎßÊÐ     ÇÇµêË®¿â   ¶þ¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÉúÖíÍÀÔ×ÏîÄ¿¡£  
34   ºÓÄÏ   °²ÑôÊÐ     ÔÀ³ÇË®¿â   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚ´æÔÚÉ½º£Å©×¯¼°ÓÎ´¬ÂÃÓÎÏîÄ¿¡£  
35   ¹ãÎ÷   ±±º£ÊÐ     ºþº£ÔËºÓ¶«Áë¶ÎË®Ô´µØ   Ò»¼¶±£»¤ÇøÄÚÓÐÁ½´¦ÅÅÎÛ¿Ú£¬Èý´¦ÐóÄÁÑøÖ³£¬Éú»îÀ¬»øËæÒâ¶Ñ·Å£¬ÖÖÖ²´óÆ¬Ä¾Êí¡£  
À´Ô´£ºÈËÃñÍø

±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-215639-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm

(ÔðÈÎ±à¼­£ºÏÄÐú)
±êÇ©:Ë®Ô´µØ¶½²é

1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ­´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ­´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»

2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑ­ÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô­×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»

3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£

4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦Ð­Öú´¦Àí¡£

¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹ØÖÇ¿â¿Æ¼¼ÐÂÎÅÔÄ¶Á
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼ÒªÎÅ

µç×Ó³ÇÎïÒµ£º´´ÐÂ´òÔìÊµÖÁÃû¹éµÄÔ°ÇøÎïÒµ¿¬Ä£

³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä

¿Æ¼¼´«Ã½Íø´´¿Í±Ø¶Á¿Æ¼¼ÐÂÎÅ

Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ

Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÃ¿ÈÕ¾«Ñ¡ÔÄ¶Á

ÁÉÄþÁ½ÄêÍê³ÉÈ«Ê¡60¸öË®Ô´µØÕûÖÎ

ÁÉÄþÊ¡»·±£Ìü½üÈÕÕÙ¿ªÈ«Ê¡¼¯ÖÐÊ½ÒûÓÃË®Ë®Ô´µØ»·¾³±£»¤×¨ÏîÐÐ¶¯¹¤×÷»áÒé¡£¸ù¾Ý»áÒé²¿Êð£¬ÁÉÄþ½«ÀûÓÃÁ½ÄêÊ±¼äÍê³ÉÏØ¼¶¼°ÒÔÉÏ³ÇÊÐµØ±íË®ÐÍ¼¯ÖÐÊ½ÒûÓÃË®Ë®Ô´µØ±£»¤Çø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼×¨Ìâ
µÚÎå½ì520ÃÀÈÝÊ¦½Ú·¢²¼»áôßµÚÊ®½ìÖÐ¹úÃÀÈÝÁìÐä¸ß·åÂÛÌ³-¿Æ¼¼´«Ã½Íø
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹Ø¿Æ¼¼ÐÂÎÅ±¨µÀ
ÐÂÎÅ
¾Û½¹
ÔçÍí±¨
·ÃÌ¸
ÆÀÂÛ
Í·Ìõ
ÒªÎÅ
ÖÇ¿â
²úÒµÔ°
·õ»¯Æ÷
Õþ²ß
ÏîÄ¿
´´ÐÂ
´´¿Í
´´Í¶
²úÆ·
ÈÚ×Ê
²úÒµ
ÐÅÏ¢¼¼Êõ½ÚÄÜ»·±£
ÐÂ²ÄÁÏÐÂÄÜÔ´
ÉúÎïÒ½Ò©
ÖÆÔìÒµ
ÊÐ³¡
ÆóÒµ
½ðÈÚ
µçÉÌ
»î¶¯
Ã½Ìå
»ã±à
Òµ½ç
Ô­´´
×¨Ìâ
¹ÛÊÓÆµ
ÀÀÍ¼¿â
×¨À¸»ã
¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½Íø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£

¹ØÓÚÍøÕ¾|·¨ÂÉ¹ËÎÊ|Í¨Öª¹«¸æ|°æÈ¨ÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ|Òâ¼û·´À¡|ÓÑÇéÁ´½Ó|ÍøÕ¾µØÍ¼|RRS¶©ÔÄ|TAG±êÇ©

°æÈ¨ËùÓÐ ¿Æ¼¼´«Ã½Íø Copyright © 2013-2016 ¹¤ÉÌ¾ÖÔÁICP±¸13029705ºÅ

Î¢ÐÅ
Î¢²©
RSS