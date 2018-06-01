关于公示南昌市级光伏度电补贴资金项目目录的通知(2018)

洪发改能源字〔2018〕26号

关于公示南昌市级光伏度电补贴资金项目目录的通知

各县区发改委、各开发（新）区管委会经发局、各有关单位：

按照《江西省人民政府办公厅关于印发加快推进全省光伏发电应用工作方案的通知》（赣府厅字［2014］56号）和《南昌市人民政府办公厅印发关于鼓励促进南昌市光伏发电应用工作实施意见的通知》（洪府厅发【2014】64号）提出的目标要求，南昌市财政局、南昌市发展和改革委员会、国网南昌供电公司积极推动我市光伏发电应用工作，最近组织一批光伏项目完成上报省财政厅、省能源局争取省级光伏度电补贴，省能源局近期已经在网上公示通过省级补贴审核项目。

根据《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 国网南昌供电公司关于印发《南昌市光伏发电项目市级度电补贴资金管理办法》》（洪财建【2014】64号）和省级光伏度电补贴项目公示情况，现将我市市级光伏度电第三批补贴目录项目予以公示。如对目录项目持有异议，任何单位和个人均可以书面向市发改委能源局反映。

市发改委：邮寄地址为南昌市红谷滩新区新府路，邮编：330038，联系人：张安丽 联系电话 0791－83884025（传真）。

附件：市级光伏度电补贴公示目录．xls

南昌市发展和改革委员会

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215641-1.html

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