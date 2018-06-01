　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

关于公示南昌市级光伏度电补贴资金项目目录的通知(2018)

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-06-01 19:02

南昌市财政局、南昌市发展和改革委员会、国网南昌供电公司积极推动我市光伏发电应用工作，最近组织一批光伏项目完成上报省财政厅、省能源局争取省级光伏度电补贴

洪发改能源字〔2018〕26号

关于公示南昌市级光伏度电补贴资金项目目录通知

各县区发改委、各开发（新）区管委会经发局、各有关单位：

按照《江西省人民政府办公厅关于印发加快推进全省光伏发电应用工作方案的通知》（赣府厅字［2014］56号）和《南昌市人民政府办公厅印发关于鼓励促进南昌市光伏发电应用工作实施意见的通知》（洪府厅发【2014】64号）提出的目标要求，南昌市财政局、南昌市发展和改革委员会、国网南昌供电公司积极推动我市光伏发电应用工作，最近组织一批光伏项目完成上报省财政厅、省能源局争取省级光伏度电补贴，省能源局近期已经在网上公示通过省级补贴审核项目。

根据《南昌市财政局 南昌市发展和改革委员会 国网南昌供电公司关于印发《南昌市光伏发电项目市级度电补贴资金管理办法》》（洪财建【2014】64号）和省级光伏度电补贴项目公示情况，现将我市市级光伏度电第三批补贴目录项目予以公示。如对目录项目持有异议，任何单位和个人均可以书面向市发改委能源局反映。

关于公示南昌市级光伏度电补贴资金项目目录的通知(2018)

市发改委：邮寄地址为南昌市红谷滩新区新府路，邮编：330038，联系人：张安丽 联系电话 0791－83884025（传真）。

附件：市级光伏度电补贴公示目录．xls

关于公示南昌市级光伏度电补贴资金项目目录的通知(2018)

南昌市发展和改革委员会

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215641-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:资金项目2018目录通知

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

辽宁两年完成全省60个水源地整治

辽宁省环保厅近日召开全省集中式饮用水水源地环境保护专项行动工作会议。根据会议部署，辽宁将利用两年时间完成县级及以上城市地表水型集中式饮用水水源地保护区

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS