河北栾城区推进“光伏+煤改电”试点

“光伏发电并网需要您先提交申请，我们再给您建立光伏客户档案。建成后，我们组织验收，合格后就可以并网发电了。”5月28日，在河北省石家庄市栾城区南牛家庄村电力咨询服务工作站，窦妪供电所台区经理张会贞为前来咨询光伏发电业务的村民耐心解答。

“光伏＋煤改电”试点是国网河北省电力有限公司落实省委省政府部署，结合河北南网实际开展的重要举措，对推动农村地区清洁取暖、减少大气污染具有重要意义，南牛家庄村418户居民于2017年实施了“煤改电”。今年3月份以来，栾城区政府采用公司化运作及群众自愿的形式，在该村民宅屋顶安装光伏发电板，以抵消因“煤改电”增加的用电成本。目前，全村已推广光伏客户78户，其中25户已结算发电收益。

为使该村光伏发电客户尽快安装设备，及早并网发电，窦妪供电所职工加班加点为光伏客户办理申请、开户等业务，并结合“全能型”乡镇供电所建设，在该村设立了“电力咨询服务工作站”。

“站点设立之初，村民对‘煤改电’政策、电费电价、用电量、光伏发电等存在诸多疑问。为此，我们在服务站集中接待客户，为客户答疑解惑。”台区经理张会贞说，“随着服务工作逐渐深入，现在客户诉求相对减少了，但我们仍坚持每周四下午到工作站值班接待客户，负责为供区内的客户提供用电咨询、客户诉求登记、服务宣传、‘掌上电力’APP业务咨询等服务。”

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