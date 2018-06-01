这本杂志总被果粉炮轰 它究竟是怎么测试iPhone的?,iphone 消费者报告 苹果 笔记本电脑 手机
（原标题：Inside Consumer Reports: How iPhone, iPad, Mac, and HomePod testing is performed）
科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，据Appleinsider报道，在过去几年里，许多苹果产品爱好者和《消费者报告》之间爆发了多次冷战。《消费者报告》是一家非常有影响力的杂志，它对各种类别的产品进行测试，并发布排名和评估报告。有些“果粉”认为，《消费者报告》要么对苹果产品进行了不公平测试，要么偏向于苹果的竞争对手。
图：《消费者报告》位于纽约扬克斯(Yonkers)的总部
苹果粉丝和《消费者报告》之间的第一次冷战爆发于2010年的“天线风波”，它最终与相关信息的错误解读有很大关系。2016年MacBook Pro发布时也引发了类似争议，当时《消费者报告》对这款电脑进行了初步评估,，并以电池续航存在问题拒绝推荐新的MacBook Pro。虽然经过几周的反复拉锯，CR最终同意推荐。
近年来，苹果公司与《消费者报告》的其他争议包括：去年12月份iPhone X的排名落在Galaxy S8和iPhone 8之后，今年2月份发布苹果智能音箱HomePod排名在谷歌和Sonos同类产品之后。
在《消费者报告》和AppleInsider之间进行反复争论之后，后者受邀前往《消费者报告》总部，参观他们的测试设施，并与该机构决策者交谈。不久前，AppleInsider记者来到位于纽约扬克斯(Yonkers)的《消费者报告》总部，用了大约两个小时进行参观。在这次访问中，他们对《消费者报告》的测试流程、测试标准、与苹果的关系以及上述争议的内幕有了更多了解。
参观测试设施
图：《消费者报告》的音频测试室
《消费者报告》总部位于纽约市以北30多公里处的工业区中，那栋工业建筑的外表显得并不起眼，但办公室内部却出奇的时尚和有现代感，这里有漂亮的中庭和宽阔的走廊。它比我过去参观过的大多数杂志办公室都更有美感。在这些办公室里，有许多专门的产品测试区域。
《消费者报告》在一个小房间里测试音频产品，中间有一个沙发，前面正对着扬声器。正在测试的音箱被放置在货架的中间，周围环绕着其他对比音箱。《消费者报告》的首席音箱测试员埃利亚斯・阿里亚斯（Elias Arias）说:“我们接受过培训，知道它应该如何发音。我们还训练小组成员辨别声音的特征。”
同样的声音，包括特定的爵士乐CD，被用于每个测试中。此外，测试不是盲目进行的，测试人员总是知道他们正在测试哪台音箱。音频测试主要由项目负责人阿里亚斯和另外一名辅助测试人员进行。在同时测试多款音箱时，才会有第三人来帮忙。
图：《消费者报告》的消声室
音频测试还包括消声室，这是个完全隔音的房间，主要用来测量频率。从技术上讲，这个房间甚至不是《消费者报告》大楼的一部分，它有自己的基础，甚至还有自己的火警警报。
手机测试区包括用于测试跌落和翻滚的设施，它在AppleInsider过去的报道中出现过。其他的跌落测试在该设施的其他部分进行，包括在地毯和木头上。
图：水浸测试
还有水浸测试瓶，这是该公司从水肺供应公司购买的。
笔记本电脑测试设施在记者访问期间恰好在运行，所以他们没有看到具体情况。至少有部分测试是在黑暗中进行的，因为里面的灯光全部熄灭，这大概是为了测试屏幕在黑暗房间中的表现。笔记本电脑测试的其他方面包括电池测试，以及其他笔记本电脑质量测试。
测试理论
在与《消费者报告》决策者的会面中，记者讨论了该组织进行测试的方式。当涉及到测试时，他们阐述了许多关于他们价值观的东西，并称这些测试都是科学的、分析性的，并且有数字依据。
电子测试团队负责人玛利亚・芮瑞琪(Maria Rerecich)介绍了测试开始的方式，她说：“我们有市场分析师，看看我们应该测试哪些产品。他们将研究哪些产品是独特的，哪些产品可能在市场上被广泛使用。因此，他们会对我们应该测试的产品做出决定。我们有顾客匿名购买，但是我们也会在专卖店或网上购买产品。我们对在正规零售渠道购买的产品进行评级，并进行相关测试。”
图：《消费者报告》的摄影测试实验室
芮瑞琪补充说，在某些情况下，《消费者报告》会对借来的产品进行测试，但是他们永远不会接受免费产品。芮瑞琪解释陈：“现在我们制定了测试协议，因为我们想用同样的方法来测试这个类别中的每款产品，所以我们需要采用相同的协议和程序。因此，当有产品引入后，我们将使用这些协议和程序以特有方式进行测试。不管我们做什么测试，我们都会按照测试协议进行，然后为测试的每个属性打分，并给出评级结果。”
芮瑞琪还称：“我们必须进行比较测试，测试也必须是平等的。我们不能只看一种产品，然后说：‘嘿，它很棒！’我们至少要将其与其他四种产品相比，以便评出好坏。”
测试人员
图：旋转测试
所有的产品测试人员都是《消费者报告》的雇员，其中许多人都在电子方面拥有电气工程或计算机科学背景，有时甚至是他们正在测试特定技术领域的专家。马克・康纳利(Mark Connelly)是《消费者报告》负责测试的总负责人，他拥有工程师博士学位。而芮瑞琪拥有麻省理工学院(MIT)工程学硕士学位，并在半导体行业工作了近30年，甚至当过芯片设计师。
芮瑞琪表示：“我们的测试人员有各种不同的经验。比如智能手机团队了解手机频段，了解其工作原理。而电视测试人员非常了解电视的工作原理，同样也知道4K技术和高清技术。虽然《消费者报告》偶尔会从那些产品正在被测试的行业中雇佣些人，但在大多数情况下，测试人员多来自无关的行业。”
与制造商关系
测试团队透露，他们在产品发布过程中和发布后都与制造商进行了大量的接触。在测试中，当《消费者报告》心存疑问时，就会进入制造商的闭环中。而与制造商沟通的是各种各样的人员――工程师、技术人员、公关人员甚至律师。《消费者报告》也经常保持与制造商的沟通渠道开放，即使他们没有测试这些厂商当前的产品，但会给制造商机会去“解释新的或即将到来的产品和技术”。
负责这一过程的是詹妮弗・舍科特（Jennifer Shecter），她是内容影响和推广方面的高级主管。她说：“制造商将会告诉我们，它们有哪些产品即将上市。因此，我们了解它们的新产品，以便提前制定测试计划。当我们测试产品时，如果遇到问题，我们会联系制造商。如果我们得出结果，会事先联系他们，征求他们的意见，并反复沟通。”
图：《消费者报告》对iPhone进行头部和躯干体验测试
电子产品的测试通常需要三到四个星期才能完成。然而，《消费者报告》有时会运行“第一眼（First Look）”功能，分享他们对某些知名产品的第一印象，通常是在该组织收到产品1天之内发布测评。
至于《消费者报告》的总体测评，该组织称为消费者提供服务是第一位的。这包括他们的政策宣传工作，比如3月份与美国消费者产品安全委员会专员艾略特・凯（Elliot F. Kaye）的会面，舍科特和其他《消费者报告》人员都是该机构成员。此外，他们也在致力于制定“数字标准”，即努力建立“数字隐私和安全标准，来帮助指导消费者软件、数字平台和服务以及联网产品的未来设计，很多都与物联网有关。
《消费者报告》负责研究、测试的副总裁利亚姆・麦克康马克（Liam McCormack）说：“我们是个专注于使命的组织，同时也是个非营利组织，我们的使命就是为消费者服务。显然，我们是通过诸如安全等问题来实现这个目标的。但很明显，我们需要成为可持续发展的组织，所以我们需要成功的产品来吸引消费者，他们会愿意为此买单。”（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215643-1.html
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