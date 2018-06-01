IPO前小米办了"最大规模发布" 你为小米8买账吗

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崔玉贤/文

上市前夕，小米召开了一次有史以来观众人数最多，产品发布最多的发布会。雷军如约出现在小米经典铃声之后，完全看不出疲惫之态。据说，发布会前一夜，雷军才参与了彩排，此前一直在忙着路演。而发布会结束之后，雷军又匆匆忙忙赶回了北京，落地时已接近凌晨。

在发布会当天，有消息称小米将定于7月16日在上海证交所发行CDR，7月16日在香港证交所发行IPO。对此，小米方面表示不予置评。据说，此次发布会前部分的PPT都是路演的部分内容，雷军在不断灌输着“小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司”的理念。

这次发布会就像是一场规模最大的“路演”，雷军讲述着小米MIUI（软件）、小米8系列（手机）、小米电视、VR以及小米手环3的“故事”，也就是“铁人三项”的两项：硬件产品和互联网服务。小米8透明探索版更是加入了“Face ID”、压感屏幕指纹识别以及背部透明玻璃的黑科技，让粉丝们一次次“高潮”。

招股书后上市传闻不断

自从今年5月3日小米在香港提交IPO之后，小米的上市传闻就没有断过。

先是传闻6月7日将进行上市聆讯，6月中下旬设定IPO定价。然后传出600亿美元-700亿美元的估值。然后又传，小米7月16日发行CDR，7月17日在港上市。对于这样的消息，小米采取了一贯的对外口径：不予置评。

虽然期间，雷军忍不住回复了两个字“谣言”，但也被公关压了下来。

小米已经成为港交所力推“同股不同权”之后的首批申请科技企业，也被认为将是今年全球最大规模IPO。此次传出CDR的小米，又有可能成为中国首家CDR企业。

对此，港交所行政总裁李小加的态度似乎也印证了这个消息。他表示：”小米上市将会很快发生，但如果中国预托证券的规则如期出台，发行人亦有可能选择于本港及CDR同步上市，但本港早已有A+H股同步上市的上市制度，相信类似的制度亦容易操作。“

最大规模”路演“ 上市前的一战

上市前，小米将“史上最大规模发布”会放在了深圳，这个有着特殊意义的地方。这里离香港很近，这里也离友商很近。对于为什么选择在深圳开发布会，雷军在台上也开玩笑的表示因为友商在这里，要告诉他们奋斗了8年的小米取得了哪些成绩。然后就是列举各种数据。

到底雷军想要将这些数据告诉友商还是想要告诉投资者？据说，雷军此次演讲的PPT一部分是路演的部分内容。从今年开始，小米的发布会就开启了城市巡演，这次有着7000多位粉丝的见证，雷军似乎将其当做了“最大规模的路演”。

这次发布会的主角，小米8因为在发布会之前海报、开箱视频已经曝光，而发布内容与爆料内容基本上没差，搭载骁龙845，刘海屏，双GPS……似乎没太大的亮点，反而被网友吐槽太像苹果。尤其是也跟风推出了“刘海屏”。

对此，雷军也表示很无奈，并提供了刘海屏开关，不喜欢可以隐藏刘海屏。

但到价格环节，小米8搭载骁龙845的芯片，2699元起步价，让前一阵同样搭载骁龙845芯片的厂商略显尴尬。

发布会最大的彩蛋可以说就是小米8透明探索版，不仅在外观上采用了背部透明玻璃，让米粉们一震之外，还搭载了全球首款压感屏幕指纹和“Face ID”功能，是首款搭载该功能的安卓手机。

对于屏幕指纹技术和基于3D结构光的“Face ID”是两个不同的方向，有些手机厂商会二选一，但小米8却将两项技术集于一身，确实让人措手不及。不过，值得吐槽的是，该款手机直到7月份才有可能上市发售。

据了解，结构光技术目前尚未成熟，量产良品率有待提升。

小米不愧是高通的第一大客户，这次高通刚刚发布的骁龙710就首先被小米采用。这款定位次旗舰的手机，硬生生的被小米以1799元的起步价推出。当然，这将又归结到雷军提到的小米每年整体硬件业务，（包括手机及IoT和生活消费产品）的综合税后净利率不超过5%。

之后还发布了大尺寸的小米电视、与Oculus联合推出的小米VR以及小米手环3。

无论是有槽点的小米8还是让米粉们“高潮”的小米8透明探索版，你会为小米这次“最大规模的路演”买账吗？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215644-1.html

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