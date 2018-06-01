彭博“剧透“WWDC：iOS小幅更新 没有新Mac/iPad,ipad mac ios 苹果 iphone
（原标题：Apple Is Set to Unveil Software That Helps Cure IPhone Addiction）
科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，据彭博社报道，苹果2018年全球开发者大会（WWDC）即将于下周召开，苹果将借此机会公布明年的软件战略，并对未来的硬件雄心进行梳理。按照惯例，当苹果宣布升级iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Apple TV所用的操作系统时，它会强调将人们与苹果设备联系得更加紧密，并让人们全神贯注于最新的应用程序和游戏。
然而今年，苹果公司将重点强调相反战略，即鼓励人们减少使用其设备的时间。苹果的工程师们始终在致力于名为“数字健康”(Digital Health)的计划，其主旨在于帮助用户监控他们在设备和某些应用程序上所花费时间。据知情人士透露，这些细节将被整合到iOS 12设置应用程序的菜单中。iOS 12可能是苹果新推出的移动操作系统名称。
曾帮助推出初代iPhone和iPod的苹果前高管托尼・法戴尔(Tony Fadell)最近接受采访时说：“我们需要工具和数据，以便让我们了解如何消费数字媒体。我们需要有更清晰的语言，并开始理解iPhone就像是冰箱那样的普通产品，而不值得上瘾。”今年早些时候，苹果投资者Jana Partners LLC和加州教师退休基金会炮轰苹果，称其设备容易致人成瘾。苹果回应称，它将增加更多“健全”的父母控制措施，以监控其产品的使用情况。
与其他大型科技公司相比，越来越多的人对智能手机上瘾，不过这种担忧对苹果的威胁要小得多。苹果的大部分收入来自硬件销售，而“数字健康”软件的升级可能会给用户提供继续购买新苹果设备的理由。在5月份的开发者大会上，谷歌曾强调了类似的工具。该公司为Android手机设计了新的Dashboard，让用户可以监控他们使用其他应用的时间，并提醒人们休息。
iOS软件和增强现实（AR）
在今年的全球开发者大会上，苹果仍将致力于让用户想要购买苹果的产品。该公司计划通过升级iPhone和iPad上相对较新的工具，来展示其AR技术的实力。AR将三3D数字图像叠加真实世界景物上。苹果首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)认为，这项技术可能会像智能手机一样具有革命性意义。
作为内部名为“ARKit 2.0”的新软件的一部分，苹果始终在计划推出一种新的模式，让用户在相同的虚拟环境中共同玩AR游戏。另一种模式允许对象被放置到任何地方，但其实际上仍保持在原地。这些功能将是苹果AR头盔的前奏，这款设备最早将于2020年上市。
推迟更多升级功能
不过，苹果今年的软件升级显得更加低调，包括增加“打盹”通知、跟踪股票市场、视频通话以及发送Animojis（iPhone X引入的虚拟漫画）等新功能。今年早些时候，苹果高管决定将对iPhone和iPad的软件升级推迟到明年，以提高今年升级质量和响应能力。这些新功能包括重新设计的主屏幕（可更快启动应用和展示信息片段）、在照片应用Photos中进入人工智能，以及为iPad推出新的文件管理工具。
Mac软件
iPhone和iPad是开发者通过应用赚钱的顶级移动平台。移动数据分析公司App Annie的数据显示，今年第一季度，消费者在iOS应用上的花费比Android多85%。但苹果的其他平台――Mac、Apple Watch和Apple TV，对开发者的吸引力已经减弱，不过苹果也有机会扭转这一局面。
近年来，随着iPhone和iPad的新功能不断涌现，且在苹果营收中的比例达到2/3，Mac软件已经退居二线。但对开发者和用户来说，Mac仍然非常重要产品，苹果将在今年再次更新这款软件。今年的重点将是更深入地与iOS整合。苹果始终在致力于一个项目，让iOS应用在Mac电脑上运行，该公司高管们最早可能在今年讨论这个项目。这将解决开发人员对Mac应用店(Mac App Store)不感兴趣的问题，该应用店已经好几年没有重新设计过了。
硬件产品
在过去的WWDC中，Mac硬件升级始终是关键话题。例如，在去年的大会上，苹果公司升级了几乎整个Mac系列，演示了iMac Pro，推出了新的iPad Pro，并展示了HomePod智能音箱。但今年，苹果不太可能推出全套新设备。
苹果正在开发新的芯片，以取代MacBook Pro和12英寸MacBook上使用的英特尔芯片。此外，苹果计划推出一款新的低成本笔记本电脑，以取代MacBook Air。但知情人士称，这些计划要到今年晚些时候才会准备好。苹果公司还在开发一款重新设计的iPad Pro系列产品，它们将采用Face ID功能，但这也将在晚些时候发布。
Apple Watch和Apple TV
自2015年推出以来，Apple Watch操作系统――watchOS始终没有成为开发者的主要平台，Instagram、谷歌地图、Twitter、亚马逊和eBay等大品牌，都停止了他们的手表应用程序。苹果将需要向开发者们展示，为何他们应该继续为这款设备开发应用，毕竟它还没有展现出像iPhone那样的喜人前景。这一点尤其重要，因为苹果正准备在今年晚些时候推出另一款可穿戴硬件。
据一位熟悉该产品开发的人士透露，苹果正在研发两款新的Apple Watch，它们保持现有机型的整体尺寸，但包括略大些的边缘屏幕。另一位知情人士说，这些变化将是自Apple Watch三年前推出以来最显著的外部增强，但新机型仍将使用早期手表的表带。
自2015年苹果对Apple TV进行改进后，该公司每年都会在开发者大会上发布一款名为tvOS的软件，并对其进行小幅更新。该产品的应用程序选择仍然有限，但对于苹果来说，继续为一种设备开发新功能是很重要的，这是到目前为止其起居室策略的核心。
苹果最终希望将Apple TV打造为其即将推出的原创视频的主要观看中心，因此该公司需要保持对这款设备的兴趣。
HomePod与Siri
本周早些时候，苹果对HomePod进行了升级，推出了立体声和多房间音乐聆听模式，并增加了日历预约功能。它可以选择在新的iPhone软件发布的同时更新智能音箱的软件，就像Apple Watch一样。
为了赶超亚马逊和谷歌的智能音箱，苹果将不得不改进Siri。彭博社今年早些时候报道称，苹果计划今年在手机上添加更多的Siri预测功能。不过，更重要的变化需要更多时间。苹果最近挖走了谷歌Google AI顶级高管约翰・贾南安德里亚(John Giannandrea)，此前有人批评苹果的功能开发比竞争对手慢。（小小）
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