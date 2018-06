彭博"剧透"WWDC:iOS小幅更新 没有新Mac/iPad

(原标题:Apple Is Set to Unveil Software That Helps Cure IPhone Addiction)

科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息,据彭博社报道,苹果2018年全球开发者大会(WWDC)即将于下周召开,苹果将借此机会公布明年的软件战略,并对未来的硬件雄心进行梳理。按照惯例,当苹果宣布升级iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Apple TV所用的操作系统时,它会强调将人们与苹果设备联系得更加紧密,并让人们全神贯注于最新的应用程序和游戏。

然而今年,苹果公司将重点强调相反战略,即鼓励人们减少使用其设备的时间。苹果的工程师们始终在致力于名为“数字健康”(Digital Health)的计划,其主旨在于帮助用户监控他们在设备和某些应用程序上所花费时间。据知情人士透露,这些细节将被整合到iOS 12设置应用程序的菜单中。iOS 12可能是苹果新推出的移动操作系统名称。

曾帮助推出初代iPhone和iPod的苹果前高管托尼·法戴尔(Tony Fadell)最近接受采访时说:“我们需要工具和数据,以便让我们了解如何消费数字媒体。我们需要有更清晰的语言,并开始理解iPhone就像是冰箱那样的普通产品,而不值得上瘾。”今年早些时候,苹果投资者Jana Partners LLC和加州教师退休基金会炮轰苹果,称其设备容易致人成瘾。苹果回应称,它将增加更多“健全”的父母控制措施,以监控其产品的使用情况。

与其他大型科技公司相比,越来越多的人对智能手机上瘾,不过这种担忧对苹果的威胁要小得多。苹果的大部分收入来自硬件销售,而“数字健康”软件的升级可能会给用户提供继续购买新苹果设备的理由。在5月份的开发者大会上,谷歌曾强调了类似的工具。该公司为Android手机设计了新的Dashboard,让用户可以监控他们使用其他应用的时间,并提醒人们休息。

iOS软件和增强现实(AR)

在今年的全球开发者大会上,苹果仍将致力于让用户想要购买苹果的产品。该公司计划通过升级iPhone和iPad上相对较新的工具,来展示其AR技术的实力。AR将三3D数字图像叠加真实世界景物上。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)认为,这项技术可能会像智能手机一样具有革命性意义。

作为内部名为“ARKit 2.0”的新软件的一部分,苹果始终在计划推出一种新的模式,让用户在相同的虚拟环境中共同玩AR游戏。另一种模式允许对象被放置到任何地方,但其实际上仍保持在原地。这些功能将是苹果AR头盔的前奏,这款设备最早将于2020年上市。

推迟更多升级功能

不过,苹果今年的软件升级显得更加低调,包括增加“打盹”通知、跟踪股票市场、视频通话以及发送Animojis(iPhone X引入的虚拟漫画)等新功能。今年早些时候,苹果高管决定将对iPhone和iPad的软件升级推迟到明年,以提高今年升级质量和响应能力。这些新功能包括重新设计的主屏幕(可更快启动应用和展示信息片段)、在照片应用Photos中进入人工智能,以及为iPad推出新的文件管理工具。

Mac软件

iPhone和iPad是开发者通过应用赚钱的顶级移动平台。移动数据分析公司App Annie的数据显示,今年第一季度,消费者在iOS应用上的花费比Android多85%。但苹果的其他平台——Mac、Apple Watch和Apple TV,对开发者的吸引力已经减弱,不过苹果也有机会扭转这一局面。

近年来,随着iPhone和iPad的新功能不断涌现,且在苹果营收中的比例达到2/3,Mac软件已经退居二线。但对开发者和用户来说,Mac仍然非常重要产品,苹果将在今年再次更新这款软件。今年的重点将是更深入地与iOS整合。苹果始终在致力于一个项目,让iOS应用在Mac电脑上运行,该公司高管们最早可能在今年讨论这个项目。这将解决开发人员对Mac应用店(Mac App Store)不感兴趣的问题,该应用店已经好几年没有重新设计过了。

硬件产品

在过去的WWDC中,Mac硬件升级始终是关键话题。例如,在去年的大会上,苹果公司升级了几乎整个Mac系列,演示了iMac Pro,推出了新的iPad Pro,并展示了HomePod智能音箱。但今年,苹果不太可能推出全套新设备。

苹果正在开发新的芯片,以取代MacBook Pro和12英寸MacBook上使用的英特尔芯片。此外,苹果计划推出一款新的低成本笔记本电脑,以取代MacBook Air。但知情人士称,这些计划要到今年晚些时候才会准备好。苹果公司还在开发一款重新设计的iPad Pro系列产品,它们将采用Face ID功能,但这也将在晚些时候发布。

Apple Watch和Apple TV

自2015年推出以来,Apple Watch操作系统——watchOS始终没有成为开发者的主要平台,Instagram、谷歌地图、Twitter、亚马逊和eBay等大品牌,都停止了他们的手表应用程序。苹果将需要向开发者们展示,为何他们应该继续为这款设备开发应用,毕竟它还没有展现出像iPhone那样的喜人前景。这一点尤其重要,因为苹果正准备在今年晚些时候推出另一款可穿戴硬件。

据一位熟悉该产品开发的人士透露,苹果正在研发两款新的Apple Watch,它们保持现有机型的整体尺寸,但包括略大些的边缘屏幕。另一位知情人士说,这些变化将是自Apple Watch三年前推出以来最显著的外部增强,但新机型仍将使用早期手表的表带。

自2015年苹果对Apple TV进行改进后,该公司每年都会在开发者大会上发布一款名为tvOS的软件,并对其进行小幅更新。该产品的应用程序选择仍然有限,但对于苹果来说,继续为一种设备开发新功能是很重要的,这是到目前为止其起居室策略的核心。

苹果最终希望将Apple TV打造为其即将推出的原创视频的主要观看中心,因此该公司需要保持对这款设备的兴趣。

HomePod与Siri

本周早些时候,苹果对HomePod进行了升级,推出了立体声和多房间音乐聆听模式,并增加了日历预约功能。它可以选择在新的iPhone软件发布的同时更新智能音箱的软件,就像Apple Watch一样。

为了赶超亚马逊和谷歌的智能音箱,苹果将不得不改进Siri。彭博社今年早些时候报道称,苹果计划今年在手机上添加更多的Siri预测功能。不过,更重要的变化需要更多时间。苹果最近挖走了谷歌Google AI顶级高管约翰·贾南安德里亚(John Giannandrea),此前有人批评苹果的功能开发比竞争对手慢。(小小)

