小红书宣布融资超3亿美元，阿里领投腾讯等跟投,小红书 拳王阿里 融资 腾讯 领投
科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，“购物分享社区”小红书发布内部信，宣布刚完成了一轮超过3亿美元的财务融资，公司估值超过30亿美金。本轮融资由阿里领投，金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚在内的新老投资人全部参与了此轮融资。
小红书成立于2013年6月，公开信称2018年5月，月度活跃用户接近3000万。
据媒体报道，此轮募集的资金将主要用于扩大和升级团队，继续加大在产品技术方面的投入，尤其是算法分发方面的基础设施建设，为用户规模的不断增长做更好的储备。
以下为内部信全文：
Dear RED Family,
很开心地和大家分享一个好消息，小红书刚完成了一轮超过3亿美元的财务融资，公司估值超过30亿美金。本轮融资由阿里领投，金沙江创投、腾讯投资、纪源资本、元生资本、天图投资、真格基金、K11郑志刚先生在内的新老投资人全部参与了此轮融资。
2013年6月，小红书诞生在一所民居里。今天，小红书就要五岁了，我们有了一亿用户。当初那个“让全世界的好生活触手可及”的理想，因为全体小红书人，因为全球一亿位小红薯，而愈发接近和清晰。
世界因我们而不同
作为创业团队，凌晨三点的上海和北京，我们都很熟悉。那些深沉夜色或微亮天光里陪伴和鼓励我们的，正是世界各地的小红薯们在小红书记录下的生活，那里有吃穿玩乐买，有喜怒哀乐和很多很多的爱。
我们一直告诉自己，比凌晨三点更重要的是，八点的我们会怎样迎向这个世界。不是被闹钟叫醒，而是因为心中有梦，而雄心满满地开始新的一天。相信世界因为我们小小的努力，正变得不同。
他们的记录栩栩如生，让人不自觉的感动。一位用户在等待和男朋友父母见面时，写下了第一篇笔记：“有点激动，有点紧张，还有点期待有点忐忑……希望小红书能活一百年，这样几十年后生活被琐事缠绕、烦躁时跑过来看看这一刻的心情，可以平静很多吧！”。这位亲爱的Cherry，为了你的期待，我们会努力成为一家“百年老店”的！
小红书的下一站：更真实、美好和多元的虚拟城市
每一次回看都是为了更好的出发。2018年5月，我们月度活跃用户接近3000万，是一年前的三倍，并且在不断上涨。
当90后、95后已经成为社区的主流用户，这里变得越来越充满活力和个性。不同背景的年轻人因为这里的真实、美好和多元，找到了归属感并且留下来，共建这座属于他们的虚拟城市。
这座虚拟城市也得到了更多人的喜爱，其中包括很多熟悉的名字。范冰冰说有了小红书之后，觉得很多话都可以在上面说，把这么多年对美的理念跟所有的女孩子分享，对她来说是一件非常有意义的事情。李静的第一篇笔记写到，终于在这儿安家了，觉得这儿才是她能找到志同道合人群的地方，可以安心地做喜欢吃喝玩乐的中年美少女。林依轮说，在这里他想要聊生活聊艺术聊美食，聊一切美好的事物，跟大家做朋友。
越来越多的人并非为了这款App而来，而是为了这里的用户，为了这座虚拟城市的安全、自在和向上，可以让每个人都做自己。
生如夏花，不忘初心
从创业的第一天开始，小红书就渴望用产品去影响新一代年轻人的生活方式，给予他们力量，陪伴他们成长。这是我们的初心，不曾改变。
如今，我们早已不再是孤军作战，在上海、北京、武汉和更多全世界的城市，有将近2000位同事和我们在一起，为提升用户的核心体验而不断迭代产品和服务。身为小红书人，你们坚定勇敢，披荆斩棘，因为心中有梦想而闪闪发光，我们每天都在为能够和这样的团队并肩战斗而兴奋和自豪。
我们坚信有了这样拼尽全力的团队，未来的小红书一定会成为你们每个人更大的骄傲！
6月小红书就五周岁了。当写完这封信，我们已经把这个里程碑放在身后。一切归零，再出发。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215646-1.html
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