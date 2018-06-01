办公室甲醛污染状况调查

随着人们生活水平的提高，越来越多的人只注重办公室、居室的美观和舒适，室内装修热不断升温，却忽视了装修所使用的材料会释放有毒有害气体，其中包括有甲醛、苯

现代的都市人平均每天有80％的时间是在室内渡过的，室内空气质量的好坏直接影响到人们的健康。然而随着人们生活水平的提高，越来越多的人只注重办公室、居室的美观和舒适，室内装修热不断升温，却忽视了装修所使用的材料会释放有毒有害气体，其中包括有甲醛、苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机物。这些污染物当中，甲醛是世界上公认的致癌物质；苯、甲苯等是著名的“芳香族”杀手，人若长期接触较高浓度的以上污染物，极易引发各种疾病，包括呼吸道、消化道、高血压等30多种疾病，更有专家认为，约有68％的人体疾病与室内空气污染有关。

随着经济的发展，许多现代建筑物为了节能都采用密闭设计的中央空调通风系统，尤其是大型的办公室写字楼。本文针对现在的办公室情况，调查分析了办公室内甲醛和苯系物的污染情况。

1调查的内容和方法

1．1 调查的对象

调查的对象位于深圳市罗湖区某幢高层写字楼，该幢写字楼共有19层，其中有5层楼的办公室刚完成室内装修，但尚未投入使用，其余楼层的办公室装修后已使用5至6年。该幢大厦是较典型的现代办公室设计，室内自然通风效果差，一般都没有开窗通风，主要靠中央空调系统对室内空气进行通风调节。

1．2 样品的采集

在每层楼的办公室内设置多个采样点进行随机采样，在室外设置一个采样点，用 AR―4型空气采样器对甲醛和苯系物进行同步采样，以0．5L／min的流量采样30min，采样体积为15L，采样高度为距离地面1．2m，同时记录当时采样的室内温度、湿度、气压和空调使用情况。

1．3 样品的测定

甲醛样品采用乙酰丙酮分光光度法测定，样品于采集2h后马上测定；苯系物采用活性炭吸附气相色谱法测定。

1．4 评价标准

甲醛根据我国《居室空气中甲醛的卫生标准》中甲醛的最高允许浓度（0．08mg／m3）；苯系物中苯根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中Ⅱ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量（苯≤0．09mg／m3），二甲苯根据我国居住区大气中有害物质一次最高容许浓度（0．3mg／m3）；甲苯根据前苏联居住区大气中有害物质最大一次容许浓度（0．6mg／m3）进行评价。

2调查结果

新装修办公室的分析结果列于表1，使用多年还未进行新装修（即旧装修）办公室的分析结果列于表2。

3结果与讨论

3．1 室内甲醛和苯系物的分布规律

从表1和表2可以看出，在新、旧装修的办公室里均检出甲醛和苯系物。新装修的办公室里检出的甲醛浓度都超过国家居室空气中甲醛卫生标准（0．08mg／m3），超标率达100％，使用多年的办公室甲醛浓度超标率达59％，新装修的办公室甲醛浓度明显高于旧装修办公室。

在苯系物检测的三个项目中，有三个测点的苯、二甲苯超出标准，这三个测点都分布在新装修的楼层中，新装修的办公室里苯和二甲苯的超标率分别为11．5％和11．1％。新装修和使用多年的办公室的苯系物浓度有明显的差别，而在使用多年的办公室里，通风不良和通风良好的楼层之间苯系物差别较小。结果表明，室内空气中甲醛、苯系物主要分布在新装修的办公室中。

3．2 室内甲醛、苯系物含量与装修时间的关系

从甲醛和苯系物的分布规律来看，室内甲醛和苯系物含量与装修时间有一定的关系。随着装修完成的时间增长，室内这些污染物含量会有明显的下降，但在通风不利的情况下，在相当长的一段时间里甲醛仍然难以降到标准以下，其主要原因是室内空气中的甲醛来自装修过程中所使用到的护墙板、化纤地毯、粘合胶、尿醛等装修材料，还有室内所摆放的办公桌、书柜、沙发等办公用品，甲醛不仅存在物体的表面也存在于物体的里层，所以甲醛的释放过程是一个持续的过程，同时它的释放量也会随着温度和季节等条件的变化而变化。苯系物的挥发性较强，且它们主要存在于物体的表面，释放时间相对较短，不会对室内空气构成长期的影响，即使在通风不利的情况下，在完成装修使用一段时间后能有明显的下降，且接近于室外环境。

3．3 室内污染物与通风状况的关系

该栋办公大楼2至5楼的室内结构有别于其它楼层，这几层中间部分是通适空旷，室内空气能相互交流，当大楼的大门打开时，也能与室外空气进行交换，通风状况相对良好，而其它楼层每层为独立的空间，室内装修结构也增加了空气流通的难度。从表1、表2结果来看，2至5楼的结果都明显低于其它楼层，尤其是甲醛，均达到国家标准，而9至14楼尽管已使用多年，但通风不良，甲醛浓度仍然超过国家规定的标准。同时，我们在其中两层楼里测试了不同的通风时间甲醛浓度的变化，结果见图1，测试表明，当自然通风10min，甲醛浓度下降了65％～80％，自然通风30min后，甲醛浓度下降了81％～85％，自然通风越好，浓度下降越快。所以，室内污染物含量与室内通风状况有极大关系。

4结语

为降低室内空气污染，提高室内环境质量，我们建议应尽量多开窗以提高室内的通风交换率；进行装修时，亦尽量选用环保绿色产品；刚装修完的新房、办公室等应充分通风，使污染物得以充分挥发排放后再使用，在有条件的情况下，使用前最好检测室内空气质量，以便发现问题及时处理。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215647-1.html

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