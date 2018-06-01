朱共山：纳米、晶硅、储能，光伏融合创新营造绿水青山

5月27日，第十二届（2018）国际新能源与智慧能源展览会暨论坛（SNEC）在上海开幕，全球太阳能理事会主席、协鑫集团董事长朱共山出席并做主题演讲。

光伏发电成本受到太阳能资源强度的影响。朱共山表示，中国西部地区太阳能源资源丰富，具备低成本光伏发电的优势。预计2020年以后中国西部地区光伏发电成本将低于火电上网成本，2021年后，中东部地区也将以点带面逐步实现光伏发电平价上网。

朱共山还表示，这意味着中国西部地区的光伏发电从2020年以后就不用补贴了，不是政府不给补贴，而是可以不要补贴了。也就是说，以2020年为节点，可再生能源基金的支出压力将得到明显改善，这为国家清付之前拖欠的光伏发电补贴创造了有利的条件，这是光伏人通过降低成本为国家发展绿色能源做出的贡献。

对朱共山演讲的精彩要点，特别编辑、整理如下（标题为编者所加）：

2006年前，中国的多晶硅产能几乎为零，全球的多晶硅成本，是每公斤175美元。而以协鑫在2006年建设首条千吨级多晶硅生产线为标志，中国结束了不能量产多晶硅的历史。到2017年底，中国的多晶硅有效产能已突破30万吨，协鑫集团的多晶硅在全球市场份额的占比已达到约30％，成本下降了95％，售价已低于每公斤20美元。此外，以协鑫为代表的多晶硅龙头企业，硅料本身的品质也有效满足了高效多晶硅多、高效单晶和高效电池的性能要求。协鑫集团拥有从多晶硅到硅片、电池片、组件、电站的整个光伏产业链。

2019年协鑫多晶硅产能将达到15万吨，可满足40吉瓦组件生产需求。这么大的量，怎么办？按照硅料成本下降趋势和23％的组件效率进行测算，协鑫的组件价格会降到1．5元左右每瓦。这几年通过加大研发投入，加速科技创新，协鑫自主创新的复合纳米等高效电池技术将面世，通过技术叠加，光电转换效率将提升至30％以上，通过能源技术革命实现光伏发电成本价格大幅下降。目前该技术在全面进行装备产业化和国产化，在工艺、技术，各方面的新的应用已完全达标。在2020年，协鑫准备批量化生产复合纳米技术的高效组件。

目前，中国西部地区太阳能资源丰富，具备低成本光伏发电的优势，在西部地区建设大型清洁能源及可再生能源基地，通过特高压技术传输，结合东部地区智能微网技术、储能技术等应用，将实现清洁能源高效综合利用。

虽然我国有百万级机组的煤电，并且整个度电煤耗从280降到250，但煤炭的价格还在上升。清洁能源和新能源的价格，由于技术的进步，价格在快速的下降，而且对整个社会环境来说大有益处，完全可以做到习近平总书记所说的“要望得见山、看得见水、记得住乡愁”的要求。

光伏行业取得的成绩，主要还是科技创新。从2020年起，光伏发电比煤电的价格还低，难道还不应该支持光伏人吗？同时，希望对光伏发电的增加储能装置，能像电动汽车一样，国家可以制定出台相关的支持政策。因为储能可以提升光伏发电的质量，解决稳定性瓶劲，增加储能装置后的光伏发电参加电网的竞价，储能比光伏自身的压力更大。

清洁能源的发展因为国家一些政策的不确定、不明朗，所以整个光伏行业还是要加快自主创新，迅速的降低各种成本。

未来的光伏组件，在复合纳米电池出来以后，多晶、单晶的划分就无所谓了。因为，真正的晶硅电池和会发电的玻璃叠加起来以后，晶硅电池的单多晶成本和效率被分摊了，不再值得去关注单晶还是多晶了。

技术革命都会带来科技创新也会加快推动科技创新，2050年整个清洁能源和化石能源会替代煤炭，在2035年以前，煤炭的总装机容量将会降到20％，清洁能源时代甚至会提前到来，要真正保证使用清洁能源，风光气储，加上微网、加区块链等综合性的能源。未来只有光伏是不行的，没有储能，没有微网和智能控制，没有在输配电是万万不行的，这些技术要同步，其他的相关技术也要协同发展，加快清洁能源的到来。

真正大规模的光伏应该是从2020年西部地区不需要国家补贴开始。这个时候全球，像印度、非洲等欠发达国家将直接进入清洁能源时代，这也是中国人为人类，为人类命运共同体，为全球做出的重要贡献。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215648-1.html

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