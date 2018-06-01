中国光伏技术革新助力全球清洁能源替代

随着光伏、风电等绿色能源产业迅速崛起，中国已成为全球最大的可再生能源生产国和应用国，清洁能源技术、产品和创新的应用模式不断涌现。

6月5日，是世界环境日。1972年6月5日至16日，在瑞典首都斯德哥尔摩召开的联合国人类环境大会，通过了著名的《人类环境宣言》，发出了“为了这一代和将来世世代代而保护和改善环境”的号召。随着光伏、风电等绿色能源产业迅速崛起，中国已成为全球最大的可再生能源生产国和应用国，清洁能源技术、产品和创新的应用模式不断涌现。

专家认为，中国光伏产业正在加快技术革新，摆脱补贴依赖，迈向平价时代，成为普惠能源。随着“一带一路”产业合作和技术输出，中国绿色能源科技红利向海外释放，为全球环境保护贡献力量。

“光伏发电在越来越多国家和地区实现平价上网解决经济性瓶颈后，必将成为普惠能源。” 全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席朱共山认为，21世纪以来，光伏发电电池转换效率增长69％，年新增装机规模扩大500倍，成本下降97％，光伏发电作为第一替代能源的共识正在形成。

2018年4月22日，青海德令哈光伏发电应用领跑者基地推荐投资企业评优结果公布。利用黑硅＋PERC多晶技术，协鑫新能源申报的光伏上网电价仅为每千瓦时0．32元，已低于火电价格。当前，协鑫正在自主研发复合纳米等高效电池技术，未来通过技术叠加，光电转换效率将进一步提升，将进一步降低光伏发电成本。

目前，中国西部地区能源资源丰富，具备低成本光伏发电的优势，在西部地区建设大型清洁能源及可再生能源基地，通过特高压技术传输，结合东部地区智能微网技术、储能技术等应用，可实现清洁能源高效综合利用。“预计2020年以后局部地区太阳能和其他清洁能源成本将低于火电上网成本，2021年以后全国范围内将实现光伏发电平价上网。”朱共山说。

当下，中国是全球光伏产业最大的生产国，也是最大的应用市场，已成为全球光伏产业发展的引领者。2017年中国新增光伏装机53吉瓦，占当年全球新增光伏装机51．8％；累计光伏装机130吉瓦，占全球光伏总装机的32．2％。不过，放眼全球市场，在不同区域间，光伏及可再生能源技术、市场应用、产业发展并不均衡。眼下，在南亚、非洲等地区依然面对着电力短缺的困境。

当前，以光伏发电为主导的“点亮非洲”计划，正在改变亿万非洲人民的命运。协鑫集团在非洲利用太阳能进行海水淡化，为当地人民提供了清洁的电力和干净的水源。朱共山认为，全球光伏企业应以更高的社会责任感和更广阔的视野，充分发挥各自技术、产业链和市场等优势，培育和开拓全球相对落后地区的新市场，让光伏发电尽早解决当地电力供应短缺问题，促进经济发展与环境改善。

近年来，中国光伏企业加速出海，不断输出绿色低碳的能源技术、产品及创新应用。2017年协鑫集成海外业务占比达到26．3％，同比增长2倍，预计2018年海外业务销售占比将达到50％以上。目前，协鑫集成拥有约6吉瓦组件产能，其高效多晶黑硅PERC电池量产平均效率已达20．8％，最高效率达到21．3％，全球遥遥领先，比业界第二名领先超过0．5个百分点。

今年5月，协鑫新能源位于北美威尔森市的北卡一号83兆瓦光伏电站全容并网。协鑫新能源已确立了由国内向国内、国际并重的战略转型，启动了“海外播种计划”，着手开拓菲律宾、泰国、越南、印度等“一带一路”沿线市场，同时积极布局乌兹别克斯坦、乌克兰、俄罗斯等国家。

“加快国际交流合作是全球清洁能源创新发展的重要途径。”朱共山认为，既要把绿色发展的中国梦想、中国技术、中国模式向全球传播输出，让人人享有可持续能源；也要创造条件实现国际资本、技术、人才等回流和引入，把中国打造成全球清洁能源技术研发、制造、交流的高地。

不过，当前光伏贸易壁垒依然存在，一定程度上限制了世界范围内的产业合作与发展。朱共山说，希望全球光伏企业合力打破贸易壁垒，深化技术合作，实现创新共享促进市场化交流，用清洁能源点亮世界，改善全球生态环境。

作为全球太阳能理事会主席，朱共山倡议，未来把新能源和智慧能源纳入其中，成立全球新能源理事会，共同推动全球新能源市场变革，推动更多模式创新和新应用落地。全球光伏企业和科研机构携手合作，以进一步降低光伏发电成本为己任，加强科技创新，增强光伏发电作为替代能源的竞争力；以进一步普及光伏发电应用为目标，拓宽应用领域，真正让光伏发电走进千家万户。

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