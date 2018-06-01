荣耀MagicBook迎618开门红 AMD版6月6日强势来袭

6月1日0点，荣耀MagicBook锐龙版在荣耀京东旗舰店正式开启预约，并将在6月6日正式首销。这是继荣耀首款笔记本荣耀MagicBook发布后，荣耀在PC方面的又一大动作。一个月以来，荣耀刚刚入主PC就取得了出色的成绩，在今日刚刚开启的京东618大促中，荣耀MagicBook再发捷报，28分钟爆销1000台，一举进入轻薄本品牌销量TOP5。这次AMD版本的推出，或将再次带来颠覆性的冲击。u7e中文科技资讯

大胆入局PC市场，捷报频传u7e中文科技资讯

作为中国互联网手机第一品牌，荣耀于今年4月正式入局PC市场，首款笔记本荣耀MagicBook一经推出不仅广受关注，而且捷报频传，成绩斐然。u7e中文科技资讯

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此前，先是首销当日，该笔记本在京东商城18个小时就卖出了9000台，两款型号包揽京东单品热销榜前两名!首销当日突破11000台，销售额突破6000万元的销售纪录，并斩获京东平台笔记本类目单日单品销量、销售额，品牌销量、销售额四料冠军!今日凌晨，京东618大促刚拉开大幕，荣耀MagicBook再发捷报，28分钟爆销1000台。u7e中文科技资讯

值得关注的是，京东电脑数码618实时竞速排名表显示，荣耀仅靠MagicBook一款单品，就与众多PC厂家同时跻身笔记本品牌销量TOP10，轻薄本品牌销量TOP5。尤其是在轻薄本领域，更是碾压华硕、惠普等一线传统品牌，让众多行业人士瞠目。荣耀强势入局PC，而且作为新兴品牌，取得了如此出色的成绩，更给了传统PC厂商重重一击。u7e中文科技资讯

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距离Intel版本发布才一月有余，AMD版本再次强悍来袭，依旧有势如破竹之态。可以预见，后续荣耀还会不断刷新PC行业的新纪录，继续以黑马姿态引领行业新风向。u7e中文科技资讯

性价比突出，锐龙版或将延续u7e中文科技资讯

一直以来，荣耀都以年轻人为核心，打造性价比极高且专属于年轻人的酷炫潮流产品。荣耀MagicBook 推出短短一个月的时间，在京东平台的好评已过万，好评率高达98%。其中“性能强大”、“颜值高”、“办公利器”都是它的标签，但是最突出、最响亮的标签还要属“高性价比”。u7e中文科技资讯

荣耀MagicBook机身最厚处仅为15.8mm，轻至1.47kg，多种移动办公场景轻松携带;12小时超长续航，差旅办公更无忧;英特尔八代处理器，“满血版”MX150独立显卡，8GB LPDDR3双通道内存，游戏体验更轻松。另外，还有指纹电源二合一、Magic-Link智慧互联黑科技等创新技术，让荣耀MagicBook更加分。u7e中文科技资讯

而在价格方面，荣耀MagicBook售价i5版本4999元，i7版本仅售5699元，从整个PC市场同规格配置的产品来说，以其他同类产品i5版本的购买价格，就可以购买到荣耀MagicBook i7系列的产品。按照这个调性，荣耀MagicBook锐龙版或许也将继续以“高性价比”收割用户。u7e中文科技资讯

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突破以往，冲击主流市场的AMDu7e中文科技资讯

荣耀一直以做手机的精细理念做笔记本，这一点在荣耀MagicBook上得到了充分的印证。不论在轻薄程度、整机工艺、续航时长、性能表现还是创新技术方面， 荣耀MagicBook的表现都可圈可点。u7e中文科技资讯

如今，荣耀MagicBook锐龙版即将推出，从官方发布的海报可以明显看出，AMD版本性能可期。事实上，AMD本身就有不少出色的产品，而且以荣耀的风格和技术，尽管是同样的处理器，很可能也是经过优化的配置。u7e中文科技资讯

而在价格方面，同类产品中联想小新潮7000、戴尔灵越5000、华硕顽石A505ZA、惠普EliteBook 745等AMD版本价格最低仅3999元起;且在其他配置相同的情况下，同款产品锐龙版本的价格相较于英特尔版本的低1000-2000元。u7e中文科技资讯

荣耀MagicBook锐龙版若延续“高性价比”路线，在价格方面必将有更大的惊喜，如果还能有高性能的加持，极有可能再次冲击主流市场的AMD，值得期待。u7e中文科技资讯

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