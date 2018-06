Waymo扩充无人驾驶车队 新订6.2万辆电动汽车

科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息,据Electrek报道,早在2018年1月份,谷歌母公司旗下无人驾驶汽车公司Waymo就订购了数千辆克莱斯勒Pacifica混合动力车。如今,该公司再次大幅扩张无人驾驶车队规模,向菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler)公司新订购了6.2万辆汽车。

Waymo今天宣布与克莱斯勒达成新协,后者将于2018年底开始交付新车。Waymo计划于今年推出Alphabet旗下的首款无人驾驶出租车服务,同时还在讨论允许其他公司销售搭载其无人驾驶技术的汽车。

在亚利桑那州的钱德勒市(Chandler),Waymo的“Early Rider”计划已经运营了数月,并计划在今年晚些时候向公众开放。作为Lyft/Uber的竞争对手,Waymo仍处于早期阶段,即将推出的项目可能会为人们在无人驾驶汽车上的体验提供更多反馈。

去年,Waymo宣布,该公司无人驾驶汽车已经不再需要安全驾驶员,后者在紧急情况下需要接管汽车控制权。但在项目运行的早期阶段,该公司可能会继续在车上保留一些员工。

随着无人驾驶出租车服务扩展到其他城市,扩大车队规模很有必要,此举也有助于在全国各地不同天气条件下(包括雪和雾),测试Waymo无人驾驶汽车性能。今年早些时候,Waymo还宣布与捷豹路虎(Jaguar Land Rover)达成协议,将生产无人驾驶的捷豹I-Pace电动SUV。首批汽车将于今年开始测试,并在2020年成为Waymo车队的一部分。

与此同时,Waymo正在与菲亚特-克莱斯勒公司磋商,最终向消费者销售搭载其无人驾驶技术的汽车。到目前为止,该公司已经考虑过这种拼车服务和运输货物的卡车服务,并将其在这一领域的早期领先地位转化为盈利能力。Waymo将不会成为直接销售汽车的公司,而是将技术授权给汽车制造商,后者将通过现有经销商销售这些汽车。

就在昨晚,网约车巨头Uber首席执行官证实了相关传言,该公司有意将Waymo的无人驾驶汽车纳入网络中。最近几周,Uber的自家无人车努力遭遇了不幸的致命事故。该公司指出,与Waymo的谈判正在进行,后者将从Uber的庞大汽车网络中获益。(小小)

