纳德拉：微软大脑植入技术研究取得重大进展

（原标题：Satya Nadella touts Microsoft's research on brain implants）

科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，据美国媒体报道，微软的研究人员在努力了解如何利用大脑植入技术增强人类才能，这也是该公司为了使科技更贴合残疾人所走的众多途径之一。周四在华盛顿州雷德蒙举行的微软第八次“能力峰会”（Ability Summit）上，微软CEO纳德拉急于讨论这个话题。

他与微软首席无障碍官珍妮・雷-弗拉瑞对话时称：“在我看来，从微软总体工作中获得的满足感上，我深深感到无障碍和无障碍技术以及通用设计的意义超越了任何事情。”微软在1991年设立的研究部门，依然是该公司关注的关键部门，即使一些项目产生显著收入需要很多时间。截至去年6月，微软12.4万职员有32%从事产品研发。

纳德拉谈论的大脑技术是微软让不同人群恢复能力的一个例子，他提到微软开发的帮助盲人理解视觉世界的Seeing AI应用。他还称，微软将努力帮助闭锁综合症患者（这种罕见的神经紊乱只能让人通过眼球运动来沟通）。纳德拉的儿子就是盲人而且患大脑性麻痹。他表示：“如何让他们恢复语言功能，因为只有这种能力可检测大脑活动。”

Facebook去年宣布，将研究连接大脑与电脑的方法。特斯拉CEO马斯克创办了Neuralink公司，以开发大脑机器接口。今年早些时候ZDNet报道，微软职员已经申请基于大脑信息输入采取行动的系统专利。纳德拉对公司投入此研究的资源感到兴奋。

他表示：“对我而言，有点是接受并引导事情，看看像某个星期让公司数千人一起发明这些让我惊喜的新技术等事情，事实上，我只是准备晚宴，招待研究大脑即人类大脑接口的研究人员。”（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215654-1.html

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