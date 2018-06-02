多地海关联手重拳打击“洋垃圾”走私

汕头海关查获固体废物约1000吨 赵映光 汕关宣摄（羊城晚报）

黄埔海关缉私局民警查看走私进口的废塑料薄膜 马汉青 濮宣摄（羊城晚报）

根据海关总署打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动第三轮集中打击的统一部署，多地海关近日联手重拳打击“洋垃圾”走私。

黄埔海关缉私局在天津、西安、广州、深圳海关缉私局协助下，253人组成37个行动小组，分别在天津、西安和广东清远、佛山、广州、深圳等地同步开展抓捕和查缉行动。截至目前，一举打掉8个走私团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，现场查扣废塑料366吨、废矿渣191吨、废橡胶202吨，查获涉案单证一批，查证涉嫌走私进口固体废物5．65万吨。

天津海关在天津、厦门等地开展查缉及抓捕行动，共刑事立案5起，控制涉案人员7人，查扣涉嫌走私禁止进口危险废物2600余吨，查证涉嫌走私固体废物3320吨，搜查并扣押一批涉案电脑、硬盘、账册，成功完成集中收网任务。天津海关缉私局在行动中共抓获犯罪嫌疑人27名，查扣涉嫌走私固体废物3470吨，查证涉嫌走私固体废物9680吨，涉及天津、大连、青岛、哈尔滨、乌鲁木齐、沈阳等6个关区。

隶属苏州海关缉私分局的南京海关，在江苏、上海、宁波等地打掉走私固体废物犯罪团伙1个，抓获主要犯罪嫌疑人2名，初步查证涉案走私固体废物废布、废塑料等900余吨。

上海海关则依据海关大数据精准打击“洋垃圾”走私。上海海关对王某某等人涉嫌走私的进口货物进行布控查验，先后在上海外高桥港区等口岸查扣废塑料1400余吨。专项行动期间，上海海关共出动海关缉私警察200余人次，抓获包括王某某等在内的走私犯罪嫌疑人13人，主要犯罪嫌疑人全部到案。

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