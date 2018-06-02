“永川智造”跨出国门 20台威诺克智能机床发往越南

乘着智能制造和我国“一带一路”的东风，国内机床行业也迎来了新一轮的发展机遇。2018年5月29日，地标重庆永川，第一批由重庆威诺克智能装备股份有限公司(简称：

乘着智能制造和我国“一带一路”的东风，国内机床行业也迎来了新一轮的发展机遇。2018年5月29日，地标重庆永川，第一批由重庆威诺克智能装备股份有限公司(简称：威诺克)自主研制的智能机床发往越南。据了解，本次出口海外的智能机床有20台，均是威诺克自主研制的高效率智能化系列机床――交换工作台动柱立式加工中心。该设备用于机械类中小零部件加工，是目前国内首创的立柱移动结构，受6项专利保护。

对于永川区来说，本次威诺克的智能机床出口越南可谓意义重大，因为这是首套“永川制造”智能机床出口海外。在发货仪式上，威诺克公司技术部长华亮亮表示：“本次出口越南的高效率智能化机床――VTC-35S/2型号机床的核心技术是威诺克自主研制的立柱移动结构，该项技术目前为国内首创。VTC-35S/2交换工作台动柱立式加工中心的占地面积仅为传统机床的一半，而由于交换工作台的双工作台模式，机床的效率比传统机床提高了2倍以上，同时也节省了一半以上的人力。”

华部长介绍到，VTC-35S/2型号机床的特性使其更适合配置工业机器人组成无人智能化生产线，从而达到减少人员、方便管理、降低用工成本的显著经济效益。

成立于2011年威诺克是“全国首家量身定制高效智能系列设备龙头供应商”。目前已获得国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业等荣誉。研发制造自主品牌“威诺克”VSC-50S/2双工作台立式加工中心、双轴卧式加工中心、HMC-40/50/60/2”等五大系列创新产品，可提高3-10倍的生产效率，并获专利三十余项，具有较强的市场竞争优势。本次出口越南的首批VTC-35S/2交换工作台动柱立式加工中心共计20台，后期预计威诺克还将分三个批次出口该型号机床，今年预计总出口70台。

值得一提的是，本次出口的智能机床引进了德国的高效节能无污染微量润滑MQL新技术，微量润滑MQL是英文Minimum Quantity Lubrication的缩写，是使压缩空气和特种润滑油进行混合，达到切削刀具加工的表面，对刀具进行润滑和冷却的完整系统。该技术不仅带来了生态和健康效益，还能保证高生产率。

近年来，永川区大力发展智能装备产业，特别注重作为“工业母机”的数控机床的发展。不断引进国外高端机床制造企业，埃马克、利勃海尔、德根、SW等企业均已相继入驻，大力发展国产数控机床，成效斐然。有数据显示，永川区去年数控机床产量占到全市的三分之一，以高端数控机床为主导的智能装备产业集群正在永川愈发壮大，为“永川制造”贴上高效、智能的标签。经过此次出口，未来将有越来越多的“永川智造”走出国门，为我国机床行业增光添彩。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215657-1.html

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