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Waymo自动驾驶出租车团队“补血”6.2万辆汽车

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科技传媒网 镁客网 2018-06-02 01:13

随着后续车辆的逐步到位，相信Waymo的自动驾驶出租车业务也将走向正轨了。虽然此前Uber已经推出了自动驾驶打车服务，但是相比于之下，还是有执照的Waymo更为“合

当地时间周四，谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车公司Waymo和菲亚特克莱斯勒表示，后者将向前者提供至多6.2万辆太平洋混合动力面包车，以充实Waymo今年晚些时候将在美国推出的自动驾驶出租车车队。

Waymo自动驾驶出租车团队“补血”6.2万辆汽车

对于此次双方的进一步合作，Waymo CEO John Krafcik在一份声明中表示：“我们对于加深与菲亚特克莱斯勒的合作感到兴奋，这将对我们推出自动驾驶出租车服务提供支持，有助于我们探索支持Waymo使命的未来产品。”

据了解，这批汽车将于今年晚些时候开始交付。自2016年5月首次公布与Waymo的合作关系，截至目前，菲亚特克莱斯勒已经向其提供了600辆太平洋混合动力面包车。

本月落幕的谷歌开发者大会上，Krafcik曾表示，他们将在纪念在凤凰城正式推出自动驾驶打车服务，在此之前，他们已经在今年1月拿到了美国首个商业自动驾驶打车服务执照。

随着后续车辆的逐步到位，相信Waymo的自动驾驶出租车业务也将走向正轨了。虽然此前Uber已经推出了自动驾驶打车服务，但是相比于之下，还是有执照的Waymo更为“合法”。

当前，就自动驾驶汽车的商业化落地来看，除了园区接驳车等在限定环境下运行的车种，自动驾驶出租车成为了诸多厂商的目标。Waymo之外，福特、通用等都有对外宣传自己在“自动驾驶打车服务”的时刻表。

从目前的情况来看，Waymo已经在政策层面占据了一个先发优势，而在技术上，作为自动驾驶的第一梯队，其技术也是众人有所目睹的。不过，从整体层面来看，综合对技术实力、造车实力等多种因素进行评判，当前的Waymo依旧不能掉以轻心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215658-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:自动驾驶Waymo

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