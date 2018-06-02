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有多少iOS应用能年入百万美元？去年共有2857款

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-06-02 04:00

有多少iOS应用能年入百万美元？去年共有2857款,ios 应用程序 苹果 安卓 游戏

（原标题：App Annie: 2,857 iOS apps make over $1 million a year）

科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，据VentureBeat报道，应用分析和市场情报公司App Annie今天发布报告称，在苹果推出应用店（App Store）10年后，iOS软件商店的独家业务仍在快速增长。报告中称，大量iOS应用的年收入已经超过100万美元，并跨过了1000万美元的消费者支出门槛。该机构预测，还有更多的应用程序会达到这样的里程碑。

有多少iOS应用能年入百万美元？去年共有2857款

图：过去10年间，苹果应用店中有上万款iOS应用年收入超过100万美元，仅2017年就有2857款应用创造100万美元以上收入

App Annie总结了应用店过去10年的数据，截至2017年12月份，其下载超过1700亿次，消费者支出超过1300亿美元。自2010年以来，有将近1万款应用程序在消费者支出上创造了超过100万美元的收入。仅在2017年，就有2293款应用创造了100万-1000万美元的收入，564款应用年收入超过1000万美元。

到目前为止，许多国家的用户在他们的iOS设备上安装了大约100个应用程序，每个月积极使用的应用大约为40个。法国、印度尼西亚和韩国的用户安装的应用程序数量最多，平均达到112个，尽管实际使用的应用程序数量相当稳定，甚至在平均安装量较小的国家也达到了30个以上。

在全球范围内，iOS消费者支出的增长速度实际上快于应用下载速度，在2017年产生的收入几乎是谷歌应用店（Google Play Store）的两倍，尽管它在全球下载市场的份额只有30%。预计未来5年中，iOS应用店的消费者支出将增长80%，从2017年的425亿美元增长到2022年的757亿美元。

有多少iOS应用能年入百万美元？去年共有2857款

图：尽管iOS应用的安装率低于Android应用，但消费者在苹果应用店的消费却相当于谷歌应用店的2倍

游戏继续推动应用店的消费增长。尽管游戏在2017年的所有下载量中只占31%，但它们在消费支出中的占比达到75%，尤其是在亚太地区iPhone上的应用支出增长强劲。苹果应用店发布的应用已经超过450万款，其中77%的应用是游戏。但是经过苹果和开发者缩减之后，只有200万款应用程序仍然可以使用。

有多少iOS应用能年入百万美元？去年共有2857款


图：尽管游戏下载量仅占应用总下载量的31%，但其收入却占总收入的75%

近年来，苹果应用店最大的增长来自亚太地区。尽管美国在下载(401亿次)和消费者支出(360亿美元)方面仍然世界领先，但中国现在以399亿下载量和277亿美元收入紧随其后。令人惊讶的是，日本排名第三，虽然下载量只有95亿次，但收入达到252亿美元。

亚太国家的下载量占全球总下载量的比例稳步上升，如今已达49%，消费者支出占比59%。与2014年10月iPhone 6和iPhone 6 Plus在中国发布时相比，这一数字已经大幅上升。欧洲/中东/非洲(EMEA)地区和美洲地区的用户分别占下载总量的26%，但EMEA地区的用户仅占消费总额的14%，而美洲地区占27%。

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图：在iOS应用店的消费者支出中，亚太地区用户占比接近60%

应用内订阅鼓励了巨大的支出增长。尽管像Pandora Radio和Spotify这样的音频应用在收入排行榜上高居榜首，但Netflix、腾讯视频和爱奇艺等3个视频应用进入2017年榜单前五，与约会应用Tinder并列。App Annie的追踪似乎没有包括Apple Music的收入。在其推出后，可能从竞争对手的音乐应用中抢走大部分订阅收入，并将视频服务作为新的主要目标。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215660-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果游戏安卓iOS应用程序

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