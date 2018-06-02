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外观实在太像 外媒：小米8是iPhoneX最好的模仿者

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-06-02 04:03

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（原标题：Xiaomi's Mi 8 is the best iPhone X re-creation yet）

外观实在太像 外媒：小米8是iPhoneX最好的模仿者


科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，据国外媒体报道，中国智能手机制造商小米新发布的Andriod智能手机小米8和苹果公司此前发布的iPhone X非常相似，同样采用了红外摄像头进行脸部解锁和手势控制，业内对这款新手机褒贬不一。

美国科技网站TNW认为小米8和苹果iPhoneX简直一模一样，小米加入苹果手机的模仿大军让人意外；BGR和CNET也认为小米8是最靠谱和最好的翻版iPhoneX。相比之下，科技网站TechCrunch就批评小米8是最无耻的iPhone模仿者

据悉，小米将这款新型旗舰版手机命名为小米8。作为公司成立八周年的纪念之作，小米不惜跳过米7，从米6直接跳到了小米8。这款产品采用了类似于苹果iPhoneX的刘海屏设计和垂直排列的后置摄像头。前置的红外摄像头可用于面部解锁。

小米8将在Android系统基础上运行小米定制的MIUI 10皮肤。新版皮肤将采用手势控制以及使用小艾语音助手的驾驶模式。它还将支持单反手机的人像模式。

虽然与iPhone有着不可思议的相似之处，但小米8的6.21英寸AMOLED显示屏并没有像iPhone X那样完全延伸到底部。此外，小米8还是第一款采用双频GPS的手机，从而能够实现更精确的导航功能。

小米8后置的1200万像素双摄像头拍出的照片质量非常之高。小米表示，其拍出的照片获得了DxOMark高达105分的照片分数。前置的是一个2000万像素摄像头，采用“像素组合”技术将四个像素点合并为一个更大的像素点，以在低光照条件下获得更好的自拍效果。

据悉，小米公司还将发布更小的小米8 SE，搭载尺寸较小的5.88英寸AMOLED显示屏，其也是首款采用高通骁龙710芯片（小米8采用的是骁龙845芯片）的手机。

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从外观上来看，小米8探索版也是最酷的手机，配置了透明玻璃背板，用户可对手机内部零部件一览无余。其也是第一款运用3D脸部解锁技术的Android智能手机，采用了“结构化光线”技术，可以在脸上投射多个测量点，这种方法与苹果Face ID以及英特尔RealSense原理相似。

面部解锁背后的技术也被小米手机用在实现苹果的Animoji功能上。这样以来，如果你正在寻找一款可以实现苹果Animoji功能的Android手机，小米8完全可以胜任。

小米8探索版本还安装了Synaptic的屏下指纹扫描仪。小米说，这款指纹扫描仪的压力敏感度使其能够更快地激活，扫描和解锁手机。常规的小米8则使用了标准的指纹扫描仪。

小米小米8和小米8 SE将分别于6月5日和8日在中国上市，小米8探索版将在晚些时候发售，但没有提供具体日期。

小米8的起售价格为2699元；米8 SE起售价为1799元；小米8探索版的起售价最高，为3699元。

除这三款新手机之外，小米还在发布会上推出了公司有史以来最大的电视机，一台75英寸4K电视小米电视 4，此外还有一款新的小米手环3健身追踪器，声称续航时间达到了20天的电池寿命。小米还发布了由Oculus联合开发的便携式VR头戴式耳机Mi VR Standalone，意图成为中国版本的Oculus Go，起售价为199.00美元。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215661-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机苹果智能手机小米iPhoneX

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