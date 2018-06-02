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中国阀门制造行业现状分析 国内企业集中于低端市场

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科技传媒网 前瞻产业研究院 2018-06-02 04:07

国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、DIN德国标准、AWWA美国标准等国际标准设计制造各种阀门，部分厂家的产品达到了国际先进水平。虽然中国阀门行业的整体水

中国的阀门制造行业经过几十年的发展后，已经取得了很大的进步，经过多年的发展，中国的阀门企业数量居全世界第一，阀门生产水平也有了较大提高，阀门产量有了大幅度增加，阀门的主要产品基本上能满足国内市场的需要，阀门市场的成套率、成套水平和成套能力都有较大提高，国内阀门已经具备了一定的振兴基础。

目前，国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、DIN德国标准、AWWA美国标准等国际标准设计制造各种阀门，部分厂家的产品达到了国际先进水平。虽然中国阀门行业的整体水平有了较大的提高，但质量上还不够稳定，与发达国家相比尚存在一定的差距。

目前，中国阀门制造行业的竞争，主要是低端产品的竞争，非正规的竞争手段正在扰乱市场的发展，部分经营者购买无厂名厂址的阀门，打印知名厂家的名牌及合格证，对合格阀门企业的声誉造成严重危害;部分经营者通过对废旧阀门重新油漆后第二次销售，给工程质量带来严重的安全隐患。

这些现象都对阀门制造行业造成了较大的伤害。随着阀门行业重组步伐的加快，未来行业是阀门产品质量安全和产品品牌之间的竞争，产品向高技术、高参数、耐强腐蚀、高寿命方向发展，不断提高阀门产品的水平和档次，中国阀门制造行业在庞大的需求环境下，必将呈现出更好的前景。

中国阀门制造行业状态描述总结表

中国阀门制造行业现状分析 国内企业集中于低端市场

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国阀门制造行业的发展特点主要是以下几点：

行业集中度低，竞争激烈

目前，中国虽然已能够研制生产大部分的阀门，但是阀门是利润率低的产品，市场竞争非常激烈。前瞻产业研究院数据显示，近几年中国具有一定规模的阀门企业有1800家左右，但是缺乏大型世界级阀门生产企业，行业处低端产品高度竞争的状态。而随着国外阀门巨头纷纷在中国投资建厂，阀门行业的竞争更加激烈。

国内企业集中于低端市场，缺乏中高端研发

总体来看，中国阀门制造行业企业规模较小，中、小型企业占比重超过90%，大部分企业技术水平落后，主要集中于低端阀门市场。从技术上看，中国阀门起步较晚，国内企业主要是通过引进国外同类产品的设计、工艺等先进技术和加工设备，现在基本达到国外上世纪80年代的水平。技术的缺乏和对中高端产品的研发力量投入不足，缺少高端产品研发。

阀门制造技术和产品质量发展处于快速追赶阶段

目前，国内阀门生产骨干企业已能按ISO国际标准、DIN德国标准、AWWA美国标准等国际标准设计制造各种阀门，部分厂家的产品达到了国际先进水平。阀门行业的整体水平有了较大的提高。

但与国外比较来看，中国产品的质量还不够稳定，如跑、冒、滴、漏现象在国产阀门中经常出现。阀门的配套能力也与发达国家相比尚存在一定的差距。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215662-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:制造业阀门

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