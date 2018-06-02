美团打车推出垫付功能 未付款订单平台7日内自动垫付

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，美团打车于近日上线垫付功能。乘客未支付的正常快车订单，美团打车将在7天内系统自动垫付，部分订单最快2小时即可到账。

据美团打车相关负责人介绍，司机将客户端升级至最新版本后，即可体验垫付功能。5月30日之后产生的乘客未付款订单，如无异常，美团打车将在7个自然日内进行系统自动垫付。若超出7天仍未收到垫付款项，司机可拨打客服电话申请人工垫付，并将在1个工作日内收到申请结果，审核通过即可收到全额垫付款。如果第一次申请没被通过，司机还可进行二次申诉，并在3-7个工作日内收到回复结果。

七天内，若乘客未支付且平台未垫付，司机还可以继续使用“催款”功能提醒乘客付款。在此之前，美团打车已在司机端的订单入口上线了催款功能，司机点击“催款”按钮后，乘客将会收到短信或电话提醒。

业内人士认为，网约车平台是连接司机与乘客的“桥梁”，类似于“垫付”这样的功能当于在司乘对话中提供了一个“缓冲带”，能够提升司乘双方体验，为“良币”网约车司机免除后顾之忧。网约车平台只有更多地积极承担起平台责任，不断通过技术和产品创新来提升体验和效率，才会让司机和乘客更满意，未来才会有更广阔的发展空间。

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