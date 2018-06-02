　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

美团打车推出垫付功能 未付款订单平台7日内自动垫付

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-06-02 07:00

美团打车推出垫付功能 未付款订单平台7日内自动垫付,打车 美团 催款 垫付

美团打车推出垫付功能 未付款订单平台7日内自动垫付


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月31日消息，美团打车于近日上线垫付功能。乘客未支付的正常快车订单，美团打车将在7天内系统自动垫付，部分订单最快2小时即可到账。

据美团打车相关负责人介绍，司机将客户端升级至最新版本后，即可体验垫付功能。5月30日之后产生的乘客未付款订单，如无异常，美团打车将在7个自然日内进行系统自动垫付。若超出7天仍未收到垫付款项，司机可拨打客服电话申请人工垫付，并将在1个工作日内收到申请结果，审核通过即可收到全额垫付款。如果第一次申请没被通过，司机还可进行二次申诉，并在3-7个工作日内收到回复结果。

七天内，若乘客未支付且平台未垫付，司机还可以继续使用“催款”功能提醒乘客付款。在此之前，美团打车已在司机端的订单入口上线了催款功能，司机点击“催款”按钮后，乘客将会收到短信或电话提醒。

业内人士认为，网约车平台是连接司机与乘客的“桥梁”，类似于“垫付”这样的功能当于在司乘对话中提供了一个“缓冲带”，能够提升司乘双方体验，为“良币”网约车司机免除后顾之忧。网约车平台只有更多地积极承担起平台责任，不断通过技术和产品创新来提升体验和效率，才会让司机和乘客更满意，未来才会有更广阔的发展空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215664-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:打车美团催款垫付

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

多地海关联手重拳打击“洋垃圾”走私

根据海关总署打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动第三轮集中打击的统一部署，多地海关近日联手重拳打击“洋垃圾”走私。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS