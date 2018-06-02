IDC发Q1服务器报告:中国市场销售额同比增速达67%

科技传媒网讯 网易科技新闻6月1日消息，IDC发布2018年一季度全球服务器市场报告，本季度全球服务器出货量为270万台，同比增长20.7%，销售额为188亿美元，同比增长38.6%。

市场格局变化不大，出货量最大的三个厂商分别是戴尔、HPE和浪潮，其中浪潮在本季度出货量17.5万台，同比增长77.5%。

从区域分布看 ，亚太

地区（日本除外）是本季度增长最快的区域市场，销售额同比增长51.7%，拉丁美洲、美国分别同比增长41.1%和40.6%，EMEA（欧洲、中东和非洲）、加拿大分别同比增长35%和28.3%，日本同比增长2.9%。中国市场销售额同比增速高达67.4%，仍是全球市场增长的主要动力。

IDC服务器和存储高级分析师Sanjay Medvitz表示，互联网行业的超大规模数据中心用户推动了批量服务器的需求增长，从Tier1到Tier3互联网公司在本季度的采购量都有增长。在AI的带动下，GPU服务器继续保持增长态势，采购主要来自互联网企业。

本季度全球服务器市场最大的变化，不是互联网公司采购的增长，而是企业市场的复苏。在过去的几年中，由于受到世界经济不景气等外部因素影响，企业市场持续低迷，2018年，在Purley上市、基础设施更替期、企业数字化转型需求等因素影响下，企业市场需求被释放出来。（曲舜）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215665-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm