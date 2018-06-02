　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

IDC发Q1服务器报告:中国市场销售额同比增速达67%

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-06-02 07:01

IDC发Q1服务器报告:中国市场销售额同比增速达67%,服务器 idc

科技传媒网讯 网易科技新闻6月1日消息，IDC发布2018年一季度全球服务器市场报告，本季度全球服务器出货量为270万台，同比增长20.7%，销售额为188亿美元，同比增长38.6%。

市场格局变化不大，出货量最大的三个厂商分别是戴尔、HPE和浪潮，其中浪潮在本季度出货量17.5万台，同比增长77.5%。

从区域分布看 ，亚太

IDC发Q1服务器报告:中国市场销售额同比增速达67%

地区（日本除外）是本季度增长最快的区域市场，销售额同比增长51.7%，拉丁美洲、美国分别同比增长41.1%和40.6%，EMEA（欧洲、中东和非洲）、加拿大分别同比增长35%和28.3%，日本同比增长2.9%。中国市场销售额同比增速高达67.4%，仍是全球市场增长的主要动力。

IDC服务器和存储高级分析师Sanjay Medvitz表示，互联网行业的超大规模数据中心用户推动了批量服务器的需求增长，从Tier1到Tier3互联网公司在本季度的采购量都有增长。在AI的带动下，GPU服务器继续保持增长态势，采购主要来自互联网企业。

本季度全球服务器市场最大的变化，不是互联网公司采购的增长，而是企业市场的复苏。在过去的几年中，由于受到世界经济不景气等外部因素影响，企业市场持续低迷，2018年，在Purley上市、基础设施更替期、企业数字化转型需求等因素影响下，企业市场需求被释放出来。（曲舜）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215665-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:服务器IDC

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

多地海关联手重拳打击“洋垃圾”走私

根据海关总署打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动第三轮集中打击的统一部署，多地海关近日联手重拳打击“洋垃圾”走私。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS