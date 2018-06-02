Yogo Robot完成A+轮融资，真格基金领投IDG跟投

科技传媒网讯 网易科技新闻 6月1日消息，Yogo Robot上海有个机器人宣布于2018年年初完成A+轮融资，真格基金领投IDG跟投，具体金额未透露，此前有个机器人曾获得了IDG的数千万元Pre-A轮融资。据Yogo Robot透露，目前已和某外卖平台达成500台合作订单协议。

上海有个机器人有限公司（Shanghai Yogo Robotics Co.,Ltd，简称Yogo Robot）于2015年10月成立于上海，在深圳设有研发生产中心。团队在机器人定位导航、移动控制、动态识别等方面积累深厚，一直在服务型商用机器人领域做前沿开发。团队开发的Go系列商用服务机器人，于2018年伊始分别斩获德国iF设计奖、CAPEK最佳工业设计奖等殊荣。创始人赵明毕业于中南民族大学，其曾带领团队成功开发出数十款智能移动机器人，在2009年Robocup机器人足球世界杯中国赛中，赵明带领团队以72个净胜球，15场全胜的战绩，取得冠军。

此前网易科技曾报道过，在上海酒店物业展中，Yogo展示了旗下三款机器人。着燕尾服的白色机器人Mingo是YOGO ROBOT的第一代产品，主要服务于高端酒店。它不仅可以为酒店客人指引路线，还可以给他们递送物品和外卖。Mingo行走的误差值可精确到1mm，同时它每30毫秒就会重新扫图一次，首创的混合式路径规划和时间轴记忆功能，能够让Mingo以最优路径、最短时间内到达目的地。

相对于Mingo的萌系外形，Kago的设计则更加工具化。Kago系列主要应用于写字楼场景，致力于解决楼宇空间内的最后一百米配送难题。Kago1可以自动调节仓体的大小以满足不同型号的物品递送。同时它还可以呼叫电梯和用户，自主上下楼层，在最短的时间内将物品送达客户。整套系统连接楼宇与外界的服务，让楼内没有陌生人，让物业管理更加安全、智慧、可控。Kago2是一款致力于更广阔服务，在Kago基础上迭代的机器人。Kago2依然聚焦于写字楼场景，它不仅可以完成递送功能，还能通过科技叠加，探索用户不同场景下的服务需求。

Yogo Robot创始人赵明表示，递送机器人其实就是室内的无人驾驶。这件事情一定会到来，但不会像想象中那么快，而且一定具有市场壁垒，产品的大规模量产和落地，技术上的稳定性，与整个物流系统的对接等都需要时间。Yogo Robot将专注去做解决相关难题的团队，物体的移动的无人化是大势所趋。

本轮投资方真格基金徐小平表示，人工智能是真格基金重点投资的领域之一，机器人可以把人从简单重复的劳动中解放出来，创造巨大的社会和商业价值。徐小平在论坛上提到，能够实现规划的目标，完成特定目的的机器人，就是好的机器人。比如说，生产线上的那些机器人，那些机器手臂，已经是非常好的机器人了，真格基金看好Yogo Robot在产品打造的前景。（洁哥）

（本轮融资信息由Yogo提供，未经网易科技核实）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215667-1.html

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