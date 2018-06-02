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2022年北美3D打印市场预计将达50亿美元

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科技传媒网 3D虎 2018-06-02 10:03

众所周知，美国是北美3D打印市场收入最高的国家，其次是加拿大。美国在消费品、医疗、国防、航空航天和汽车等各个领域的快速增长加速了该地区3D打印的发展。

众所周知，美国是北美3D打印市场收入最高的国家，其次是加拿大。美国在消费品、医疗、国防、航空航天和汽车等各个领域的快速增长加速了该地区3D打印的发展。而在2016年至2022年预测期内，墨西哥预计将成为增长最快的国家，年复合增长率为27.3％，这是因为发展中的工业部门迅速采用3D打印技术

2022年北美3D打印市场预计将达50亿美元

根据Allied市场研究公司发布的最新报告，到2022年，北美3D打印市场预计将达到50.1亿美元，在2016-2022年预测期间的年复合增长率为20.1％。

北美3D打印市场概述：

3D打印用于各个行业，包括消费品、航空航天、汽车、医疗保健、国防、教育和研究。它能够有效管理资源并提高产量，同时最大限度地减少浪费和运营成本。3D打印针对包括原型、功能模型、演示模型、艺术品和定制部件开发在内的各种应用程序实施。消费品行业占北美3D打印市场的主要收入份额，在2015年占总市场收入的21.4％，其次是汽车行业，同比占18.3％。

基于不同的技术，市场上有各种各样的3D打印机可供选择。立体光刻、熔融沉积造型、选择性激光烧结、层压物体制造和电子束熔化是常用的一些3D打印技术。基于立体光刻打印的3D打印机占北美3D打印市场的主要份额，在2015年占总市场收入的33.2％。

由于其高精度和更好的表面光洁度，这些打印机主要用于设计模型和成型图案。立体平版打印术是一种增材制造技术，采用光聚合技术实现逐层生产，用于原型和功能模型的开发。基于电子束熔炼技术的3D打印机可能会在2016年至2022年期间获得最高的年复合增长率。

3D打印使用不同的材料，如聚合物、陶瓷，以及其他金属和合金。聚合物在北美3D打印材料领域占据主要份额，在2015年占材料市场总收入的40％以上。在预测期内，金属和合金有望成为增长最快的材料领域。

北美3D打印市场的主要发现：

由于高精度的高效制造需求和降低的成本，北美3D打印市场未来可能会以高速增长。3D打印服务部门在这个市场中占有主要份额。2016年至2022年期间，3D打印在国防领域的应用的年复合增长率预计将达到24.7％。美国是这一市场中收入最高的国家。

据了解，该市场的主要参与者包括3D Systems、Stratasys Ltd.、ExOne Company、Autodesk Inc.、Optomec，Inc.、Organovo Holdings，Inc.和Arevo Labs。这些参与者不断推出新产品并加强其现有投资组合，以扩大其客户群并巩固其市场地位。合作伙伴为这些参与者扩大地域范围提供了增长机会。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215669-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印3D打印技术

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