2018年5月全球3D打印行业都发生了哪些大事？

六月已来，眼看2018年就要过去一半了，就在刚刚结束5月份全球3D打印行业又发生了哪些大事呢？有什么样的新产品和新应用呢？

六月已来，眼看2018年就要过去一半了，就在刚刚结束5月份全球3D打印行业又发生了哪些大事呢？有什么样的新产品和新应用呢？下面一起来回顾一下。如果过去一个月你没能天天关注3D打印行业，看这一篇就足够了，跟上行业发展节奏。

一、3D打印新技术

1.纽约州立大学布法罗分校的一个团队最近创建了3D打印的假牙，能够释放杀死口腔内真菌的药物。他们利用聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）打印出来。

2.英国哈德斯菲尔德大学的研究小组最近在生物3D打印领域取得了重大突破，该团队开发了一种特殊的流体凝胶，可用作悬浮生物材料的介质。

3.XJet宣布纳米喷射金属、陶瓷技术NPJ正式离开实验室，XJet在其NanoParticleJetting(NPJ)研发上投入巨大，花了超过10年时间，超过1亿美元将超过100名员工(主要是研发工程师)聚集在一起，创造出80项原创XJet专利。

4.兰州化物所3D打印纸基光热可逆驱动器件研究取得进展。

5.多伦多大学的一个研究小组开发了一种创新的3D生物打印设备。他们的手持式生物笔能够在深度伤口上打印皮肤组织，以启动愈合过程，并且可以在2分钟的时间内完成该过程。

6.Titomic的KineticFusion冷喷技术生成可以3D打印工业规模的钛制零件，速度比DED定向能量沉积快20倍。该技术能以超音速加速钛颗粒，可用于制造9x3x1.5米尺寸的零件，并大大降低材料成本。

7.华盛顿州立大学（WSU）研究人员最近开发了一种用于骨组织再生的3D打印陶瓷支架，并发现当支架涂有从天然姜黄中提取的成分时，骨骼再生可以提高30％至45％。

8.科学家使用四种生物墨水3D打印组织，植入大鼠体内无排异可用于癌症研究。

9.宝马和麻省理工发布液体3D打印气动装置，可用于汽车内饰。

10.西安交大发布3D打印可动人工颈椎假体等科研成果。

11.1500万失明人的福音，英英国纽卡斯尔大学的科学家已经成功地3D打印了第一个人类角膜，该技术成熟以后可用于未来无限量供应角膜。

二、3D打印新产品

1.VaderSystems推出三款新型Magnet-o-Jet液态金属AM系统，所有这些系统都基于该公司的专利Magnet-o-Jet技术，该技术是液态金属3D打印的先进解决方案。

2.美敦力推出新型TiONIC钛3D打印脊柱植入物，增强表面纹理，与光滑的表面材料相比，增强的表面结构已显示出增加骨传导性以及促进骨响应。

3.Carbon推出高强度EPX82和规模生产用弹性体EPU413D打印材料。

4.曾在Kickstarter上众筹了55万美元的经济型桌面SLA打印机SparkMaker桌面LCD3D打印机在淘宝众筹，最低999元/台起。

5.Arcam发布最新EBM系统SpectraH.瞄准工业4.0。

6.eSUN易生发布新一代水溶支撑eSoluble，水溶速度是PVA2倍多！

7.TheVirtualFoundry开发了一种低成本金属3D打印技术，改变低成本的金属制造方式。VirtualFoundry的线材，其实就是使用普通的FDM3D打印硬件,加上烧结工艺，以最低的成本制造金属零件。

8.多巴科技在展会上展示3D打印与铣削复合加工中心，售价是96万左右，制作木模具比传统木模制造效率提升5-10倍，而成本降低50%。

9.广州爱司凯发布风暴S800砂模3D打印机，使用了自主研发的国产压电式喷墨喷头，设备成本大降。

10.波兰3D打印公司Sinterit发布了新的SLS桌面3D打印机LISA2，打印床尺寸为150x200x260mm（XxYxZ）,预购价格为14,900美元（9.5万元）。

11.澳大利亚金属增材制造公司Titomic推出世界上最大的金属3D金属打印机。基于传统的冷喷涂技术，新的3D打印工艺打印尺寸可达9米×3米×1.5米，并且实现低成本的钛金属材料打印，可以让汽车用上便宜的钛零件。

12.宁波智造数字科技近日宣布推出新型3D打印机：M-OnePro。该设备主要针对牙科，首饰，手板，以及工业研究等专业领域的广泛用户。

13.eSUN易生推出自主研发的工业级3D打印材料――【ePEEK】线材。

14.3DSYSTEMS在上海发布入门工业级DLP3D打印机FabPro1000，南极熊对该款设备进行了测评。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215670-1.html

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