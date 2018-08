五年内将取代安卓?来聊聊谷歌新系统Fuchsia

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月20日消息,据国外媒体报道,两年多来,谷歌一个秘而不宣的工程师团队一直致力于Fuchsia项目,他们希望Fuchsia最终将取代占据全球主导地位的移动操作系统Android。随着团队的发展,团队内部围绕Fuchsia的运作方式出现了一些激烈争论,他们将如何应对?

随着更多个人设备和其他小型设备的不断上线,从零起步的Fuchsia项目旨在克服Android的一些局限性,更好地适应设备中的语音交互功能和频繁的安全更新,并实现从笔记本电脑到微型联网传感器等不同设备之间的无缝性。CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)已设定谷歌的发展方向:让人工智能服务瞄准所有消费者。然而,依赖于大量硬件合作伙伴的Android却未能跟上发展的脚步。

2016年,谷歌开始在网上发布Fuchsia系统的代码,并让外部应用序开发者修补了一些开源代码。公司也开始测试该系统的一些应用,如,交互式屏显和YouTube语音命令功能。

据知情人士透露,Fuchsia团队成员已在讨论一项更有野心的计划:打造一个统一的操作系统,既可适用于谷歌的所有内部设备(如Pixel手机和智能音箱),也可用于目前搭载Android或Chrome OS的第三方设备。

据知情人士称,工程师们希望在三年内让Fuchsia应用于音控音箱等智能家居设备,再扩展到笔记本电脑等“较大设备”,并在“未来五年内”取代Android。目前全球逾四分之三的智能手机均搭载Android系统。

但是皮查伊以及Android和Chrome业务主管希罗史·洛克海默尔 (Hiroshi Lockheimer)尚未针对Fuchsia制定产品路线图。由于Android拥有数十个硬件合作伙伴和数千名开发人员,在移动广告上可创收数十亿美元,因此高管们对任何改革Android的计划均保持审慎的态度。Android也是监管审查的对象和一些法律纠纷的起因,这意味着对Android的任何改变都将得到密切关注。近日,欧盟委员会因谷歌使用Android推广服务、损害竞争的做法对其处以50亿美元的反垄断罚款。而在谷歌内部,Fuchsia的设计和部署,特别是隐私功能,已引发一些内部分歧。

谷歌已公开把Fuchsia列为公司鼓励产品创新的典范之一。一名发言人曾在邮件中表示,“谷歌将这些开源实验视为对创新的投资。” 2015年,洛克海默尔在文章中声称,公司未计划让Android取代Chrome操作系统。谷歌发言人表示这一立场今天仍然适用。

知情人士表示,皮查伊已在公司内部表达了对Fuchsia项目的支持。 Fuchsia团队目前拥有100多名成员,其中包括马蒂亚斯·杜阿尔特(Matias Duarte)等资深软件开发者。作为设计主管,杜阿尔特曾在谷歌等公司领导数个开创性项目。不过一位知情人士表示,杜阿尔特只是兼职从事这个项目。

Fuchsia项目的焦点是在与苹果的竞争中,让谷歌拥有更多的优势。虽然在智能手机市场中,Android约85%的市场份额远超过苹果15%的份额,但苹果操作系统在性能、隐私和安全以及跨设备的整合性等方面都占有上风。苹果的另一个关键优势是:大多数iPhone用户在苹果发布新版操作系统时会立刻更新手机,而不到10%的Android用户会这么做。这意味着谷歌的最新系统服务只能覆盖一小部分Android用户。

信息加密应用Confide的联合创始人杰弗里·格罗斯曼(Jeffrey Grossman)表示:“研发Android以外的产品可以让谷歌在他们认为十年前所犯下的任何错误中拥有清零的机会。谷歌或许能够重新获得此前让给设备制造商和电信运营商的一些权力。”

谷歌依靠手机制造商和无线网络运营商向Android设备推送操作系统及其安全更新。在推广最新软件上,这些合作伙伴的积极性远不如谷歌:手机制造商更乐于出售新设备,电信公司还有其他优先事项要考虑。最近谷歌已试图正面解决这个问题。今年5月,谷歌修改了与手机制造商的协议,要求它们每年需数次在设备中更新安全补丁。

有迹象表明Fuchsia正纳入更严格的安全措施。在线发布的软件代码中,工程师将加密的用户密钥整合到系统中,这是一种隐私工具,可确保每次软件更新时信息都能得到保护。团队成员也包括这方面的专业人才。今年1月,Android的首席安全工程师尼克·克拉列维奇(Nick Kralevich)加入了Fuchsia项目。在代码页面中,参与Fuchsia项目的谷歌员工表示,该软件尚未最终确定。

谷歌研发Android时,手机处在采用触摸屏的发展初期。目前,Android无法处理谷歌视为计算未来的语音应用类型。因此,对于正在开发的Fuchsia,其核心是语音交互。它的设计也更灵活,因为它有望适应多种屏幕尺寸,谷歌希望在电视、汽车和冰箱等新产品中推广其软件。

尽管研发团队人才济济,Fuchsia也享有公司的支持,谷歌迄今未公布Fuchsia的实际用途。一些开发者编写过这个操作系统,但还没有人把它设为某款热门商业设备中的应用或服务的基础系统。谷歌开发者网站上发布的最新代码显示,谷歌可能正在开发以Fuchsia为基础的YouTube应用,但谷歌还未公开任何运行该系统的正式服务。

谷歌还需解决一些内部分歧。Fuchsia研发者所追求的一些原则与谷歌的商业模式背道而驰。谷歌的广告业务很大程度依赖着基于位置和活动对用户进行定位的能力。而Fuchsia的隐私功能如果实施,将阻碍这一重要业务的发展。据知情人士透露,针对Fuchsia的安全和隐私功能,广告和工程团队之间至少爆发过一次冲突。而广告团队占了上风。

若考虑弃用Android和Chrome,谷歌可能面临其他风险。大量独立开发者以及三星、华为和LG等设备制造商都依赖着Android操作系统。Chrome也是许多学校和机构的笔记本电脑所采用的重要操作系统。谷歌不能简单地停止支持Android和Chrome操作系统、指望这个庞大的生态系统能够迅速替换成Fuchsia生态。

另一个风险则来自Fuchsia的技术架构。Android和Chrome操作系统都是基于Linux而构建的。“Linux内核”是Google当前这些操作系统的核心,负责处理智能手机和其他设备的硬件和软件之间的指令。 Fuchsia使用了一种名为Zircon的不同内核,它弃用了Linux中的许多旧技术。这可能使一些现有设备不兼容。

不过,弃用Linux也可能有益于谷歌。这就得谈到谷歌和甲骨文之间冗长而又繁杂的诉讼战了:Android的构建使用了甲骨文拥有的Java技术,而甲骨文指控谷歌窃取这些技术用于推动其移动业务。弃用Linux将在这场诉讼中有利于谷歌。

Fuchsia项目带来的另一个有利之处是,为谷歌的资深开源黑客带来技术挑战。谷歌常常安排一些老员工参与这类需耗费大量时间的复杂项目中,以降低他们跳槽的风险。有人这么描述Fuchsia项目,“这个项目旨在留住高级工程师。”

不过据最新消息,谷歌向媒体CNET透露,Fuchsia何时能应用于设备中尚不明确,不存在什么“五年计划”。在一份声明中,谷歌把这个操作系统描述为“谷歌正展开的众多实验性开源项目之一”,目前不存在把它用在未来产品的时间表。(惜辰)

