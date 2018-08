总额超10亿美元 2家美国超级高铁创企获中国资金支持

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月20日消息,据彭博社报道,洛杉矶的两家开发超级高铁运输项目的初创公司Arrivo和HyperloopTT周四表示,它们已各自从中国的国有公司获得融资承诺。前者获得10亿美元的贷款,后者则计划在中国大陆建设一个3亿美元的项目。

Arrivo表示,它从Genertec America公司获得了10亿美元的贷款。Arrivo是由伊隆·马斯克(Elon Musk)的SpaceX公司的前高级工程师创办的;Genertec America是一家位于北京的国有公司的子公司,致力于伊朗、土耳其和其他地区的高速铁路和其他基础设施项目的融资和建设工作。该笔贷款将落到一个使用Arrivo技术的未来项目的支持者手中,而不是落到该初创企业手上。

另外,HyperloopTT表示,它计划在中国贵州省铜仁市修建一条10公里长的超级高铁线路,初始成本约为3亿美元。该公司称,国有公司铜仁市交通旅游开发投资集团将提供一半的资金,另一半资金则寻找私人投资者提供。项目确切的路线还有待确定。

筹集潜在的资金有助于解决超级高铁系统面临的最大障碍之一:它们的建造成本将极其高昂。涉足这一领域的企业——包括马斯克的Boring公司和英国亿万富豪理查德·布兰森(Richard Branson)的Virgin Hyperloop——已经筹集了足够的资金来支持自己的运营,但建造一个系统所需的资金需要按项目单独进行筹措。自5年前马斯克向公众介绍了超级高铁的概念以来,还没有哪家公司在超级高铁上实现商业化。

Arrivo的首席执行官布罗根·巴姆布罗根(Brogan BamBrogan)表示:“有很多公司正在研究未来的解决方案,这很好。相对宽阔的高速公路从来都不是一个好的解决方案。”

大型基础设施项目通常是公私合营,资金通过债务融资和股权融资来筹措。按照芝加哥和Boring?公司之间达成的一项试探性协议,他们将在该城市建立一个被称作“Loop”的高速列车系统,整个项目不会用到纳税人的钱。

Arrivo说,它正在与丹佛的官员就可能的路线进行洽谈,但洽谈仍处于早期阶段。该正争取申办2030年冬季奥运会的城市正在对地区交通选择进行评估。该公司称它正在就可能的融资选择和全球至少五个其它地区的建筑合作伙伴问题进行磋商。它拒绝透露当中包括哪些地区。

巴姆布罗根的愿景是,在城市区域内以大约每小时200英里的速度对人和车辆进行相对短途的运输。跟Boring公司一样,它也会使用穿过封闭管道的舱体,以减少阻力和防止天气的影响。其他的系统,如Virgin Hyperloop和HyperloopTT系统,将会针对更长的行程。

Arrivo的高管表示,来自Genertec的融资可能会被用于建设世界各地(不一定是中国)使用它的技术的项目。这笔钱不会用于该公司的运营。Arrivo联合创始人安德鲁·刘(Andrew Liu)说,这笔10亿美元的融资将足以建造3站全市范围的、每段长6至9英里的商用超级高铁系统。Arrivo项目的潜在支持者可能会将来自Genertec的贷款与来自其他实体的资金放在一起使用。

如果Genertech的资金流到美国的项目,它可能会引发不必要的审查。自唐纳德·特朗普(Donald Trump)上任以来,已有不少中国方主导的投资遭遇这种麻烦。因为融资将以贷款的形式进行,所以它应该能够避免美国政府的严格监管。该政府的监管已经阻碍过一些股权交易。

Genertech和Arrivo的高管自去年末以来就一直在洽谈。双方的引荐人是一位投资银行家,他认识Arrivo联合创始人大卫·彭德加斯特(David Pendergast)。(乐邦)

