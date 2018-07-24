罚谷歌50亿美元 特朗普：欧盟占美国便宜该到头了

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科技传媒网讯 网易科技新闻 7月20日消息，因为重罚了谷歌50亿美元，美国总统特朗普周四在推特上怒斥欧盟，称欧盟一直在占美国的便宜，“但这事不会长久下去了”。

周三，欧盟宣布，谷歌违反了反垄断法案，要求Android设备制造商将Chrome和Gmail等应用捆绑安装，这将损害竞争。欧盟对谷歌公司处以50亿美元罚款，并威胁称，如果谷歌不停止捆绑业务，将被处以最多相当于谷歌全球每日业务5%的罚款。谷歌有90天时间结束非法行为。

对此谷歌发表简短声明证实将上诉。而谷歌首席执行官桑德尔・皮查伊(Sundar Punchai)在一份声明中暗示，可能不再能够向设备制造商免费提供Android操作系统。

2017年6月，谷歌被欧盟罚款27亿美元，因为其利用搜索引擎引导互联网用户浏览自己的购物平台。

此前，特朗普宣布对欧盟钢铝产品以及汽车征收高关税，欧盟也做出了反击。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216869-1.html

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