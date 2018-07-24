取代平板、不怕摔机：可折叠手机技术好处太多

（原标题：Five ways foldable phones could change the game）

可折叠技术将以这五种方式改变手机行业

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月20日消息，据AndroidAuthority报道，经过多年的不断改进，智能手机正朝着科技将发生“重大飞跃”的方向快速前进――可折叠屏幕。可折叠手机的概念已经出现很多年，我们已经看到各种专利、原型、制造和谣言。三星的移动业务主管甚至公开谈论了该公司在可折叠屏幕方面取得的进展。

图1：联想(Lenovo)早期的概念折叠智能手机

不过，过去几个月有关可折叠智能手机的传闻给人带来了不同感觉，2019年可能是这种新式手机正式亮相的时刻。中兴2017年发布的Axon M，已经被划入可折叠手机类别，该设备有两个单独屏幕，并在中间折叠。不过，预计新一代的可折叠手机将使用更灵活的单一屏幕。

图2：中兴Axon M智能手机的折叠屏幕可以玩游戏

这些设备可能有各种形式，但最初的版本可能配置“向外折叠”屏幕，前后有铰链缠绕，而不是像书页那样面向内部折叠。下面，让我们看看这样的技术将如何改变手机行业：

1.新的互动方式

在过去几年里，制造商们让智能手机变得更好，在每一次新的迭代中都会配置更多的内存、更好的摄像头和更快的处理器。除了添加指纹识别这样的微小创新外，智能手机的功能几乎没有什么改变，只是其性能变得更强大。

4K屏幕可能看起来比高清显示屏更漂亮，但其核心功能仍是相同的。另一方面，当第二个摄像头被添加到手机上时，它带来了新的机遇，即面对面的视频通话、自拍等。没有人愿意回到没有前、后摄像头的时代，可折叠屏幕可能也会产生同样的影响。

图3：可折叠手机有多少种方式可以重塑智能手机体验？

柔性屏幕基本上可以将单个屏幕变成两个显示器。在计算领域中，双屏设置已经不再新鲜。它们帮助提高了生活质量，有些人没有它们甚至就活不下去。可折叠手机也可以带来类似的多任务处理好处。

Android上最新的应用程序或多任务菜单非常受欢迎，因为它能加快你访问之前应用程序的速度。可是，如果你能将之前的应用程序或最常用的应用程序固定在一个屏幕上呢？如果你可以使用快捷键访问任何经常访问的信息或提要，结果会如何？它将允许全尺寸的分屏模式，而不是半屏模式，听起来诱人吗？

图4：可折叠智能手机的内部设计

不仅仅是快捷方式，应用程序和游戏的开发也可以为两个屏幕进行优化，并提供额外的功能。如果叠加的按钮和切换键可以很容易地移植在其他设备上，它们可能就不会让屏幕显得拥挤不堪，我们可以看到Nintendo DS类游戏迅速兴起。

所有这一切都是基于这样的假设：这些手机将会被折叠组装。我们甚至可以看到更多的折叠，分为三或四屏设置。这些屏幕本身甚至可以允许使用不同的输入方法，不仅包括“捏”、“长按”和“滑动”，还可能包括“弯曲”和“反射”。制造商们总是试图将更多的智能手机屏幕放在更小的框架中。只需一个动作，他们就可以让显示区域扩大一倍，并提供更多杀手级的新功能。

2.摄像头将会变得更好

对许多人来说，智能手机摄像头是手机最重要的功能，制造商们正面临着在手机前后提供良好体验的压力。到目前为止，一切进行得都很顺利。前置摄像头是专为自拍和视频通话而设计的，后置摄像头则是专门用来做其他事情的。

图5：三星Galaxy S9的后置摄像头很棒，其前置摄像头如何？

然而，这会导致人们对前后摄像头加以对比，以便制造商优化他们的支出和资源。有了可折叠手机(具体来说是向外折叠手机)，主摄像头就可以同时作为前后摄像头使用，这取决于设备是开着的还是关着的。

这将意味着，原始设备制造商（OEM）可以将注意力集中在特定摄像头上，而不是在两个摄像头身上分散精力，并将手机内部宝贵的空间留给其他组件。开发出绝佳的摄像头可能意味着，我们失去了最近看到的特色化，但是如果你的手机前后摄像头都和Pixel 2的主摄像头一样好，你还会抱怨吗？

3.摆脱碎屏困扰

当然，可折叠屏幕也不可能完全排除碎屏困扰，但它们会使碎屏的可能性大大降低。由于折叠式屏幕本质上必须是柔性的，所以即使是偶然掉到地板上时，它们也不太可能破碎。

图6：屏幕碎裂的LG V20智能手机，柔性屏幕技术可能预示着屏幕破碎的困扰被终结。

目前的智能手机在这方面已经取得了长足的进步――康宁的大猩猩玻璃让屏幕变得比以往任何时候都更坚固，更能抵御碎裂，但它们仍然相当脆弱。现在针对边框和玻璃夹心设计的创新使情况变得更糟。虽然我们还不知道在柔性屏幕生产中会用到哪些材料(塑料OLED或LCD看起来处于领先位置)，但我们知道它在根本上将具有更强的抗冲击能力，这意味着我们可能彻底摆脱碎屏、昂贵维修和笨重智能手机外壳的困扰。

4.消费者有更多选择，制造商获得喘息之机

你还在为应该买1080p还是1440p屏幕，亦或是3GB还是4GB RAM等问题纠结吗？今天买手机时，你可能会遇到这些问题，但你很快就会碰到更有趣的问题：我是否需要可弯曲屏幕？

图7：对我们这些手机爱好者来说，购买LG V30（左）和Galaxy Note 8可能有着天壤之别，但对其他人来说不是

这是一种深受欢迎的可能性：全新手机发布后，在升级时给了我们另一种选择。智能手机制造商也不会马上抛弃常规机型，因此，如果你购买了新的三星旗舰产品或其他产品，你也不会被迫购买可折叠设备。传闻中，三星的折叠手机Galaxy X很可能与Galaxy S10和S10 Plus一起上市，就像iPhone X与iPhone 8和iPhone 8 Plus同时上市一样。

这种新技术无疑也将使制造商受益。现在，每个人都在努力通过在某些情况下发布极其相似的产品来超过对方。折叠手机可以让拥有更多现金的制造商在高端市场抢占新的空间，让小品牌有机会专注于他们最擅长的事情，即制造普通的智能手机。

图8：HMD Global正在生产很棒的手机，如诺基亚8 Sirocco(左)和诺基亚7 Plus(右)

像OnePlus和HMD Global这样的公司可能让华为和三星在接下来的几年里为折叠手机感到担忧。无论如何，第一代设备可能都是昂贵且未经打磨的。小型制造商可能会利用折叠手机的潜在弱点，如电池续航时间短和机身厚等，抢占更多市场份额。有些折叠智能手机想法甚至可能会出现在普通智能手机上，让原始设备制造商在更便宜的设备上采用类似的想法。

5.平板/笔记本末日

平板电脑正在成为稀有产品。2014年，百思买（Best Buy）首席执行官休伯特・乔利(Hubert Joly)曾说过:“我不知道科技史上有哪一种产品发展得如此之快，规模如此之大。”我敢打赌，他从来没有见过任何产品像平板电脑这样衰落。

部分原因是平板电脑、笔记本电脑以及智能手机近年来不断融合。我们已经有了小型触摸屏笔记本电脑――Chromebook，在笔记本电脑上提供类似Android的体验。此外，我们还有可充当个人电脑使用的大屏幕智能手机。可折叠手机可能让它们永远消失。

图9：三星Dex Pad可将你的智能手机变成便携式个人电脑

打开折叠手机，使其屏幕显示面积加倍，将有效地把它变成小屏幕平板电脑。使用相同的操作系统，这些设备将成为非常合适的替代品。唯一的缺点是它们在早期可能会非常昂贵。不过，当触屏笔记本电脑和折叠手机都能成为平板电脑时，拥有平板电脑还有什么意义？（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216871-1.html

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