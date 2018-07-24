易读|京东沃尔玛启动8.8购物节 实施 "三通2.0战略"

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，京东今日与沃尔玛一道启动了线上线下联动的8.8购物节。





据京东方面表示，本届8.8购物节于7月19日启动，持续到8月15日，双方联合各大快消品品牌在沃尔玛全国400家门店以及开设在京东平台的多个沃尔玛旗舰店推出超级实惠的优质好货，并首次通过AR和微信扫码购派发超过1200万张线上线下通用的电子优惠券；与此同时，京东和沃尔玛将用户、门店、库存互通的“三通战略”全面升级，实施 “三通2.0战略”，深化供应链合作，扩大全渠道零售布局。

京东方面表示，今年宝洁、可口可乐、玛氏、金佰利、联合利华、伊利、益海嘉里、达能等快消品品牌将参加8.8购物节；其中，沃尔玛京东官方旗舰店推出的可口可乐纤维+是在中国内地市场首发；据称，沃尔玛推出的促销商品超过一千款，促销期长达90天。

沃尔玛中国大卖场首席采购和市场官刘晓恩表示，沃尔玛一贯坚持好品质、长期的低价保障和全面的便利服务，通过8.8购物节，希望让更多顾客感受到沃尔玛的优质低价和优良服务已经从线下延续到线上；其表示，8.8购物节不仅是消费者的狂欢，也是零售行业各方强强联手、优势互补的创新；通过合作，从而构建可持续发展的全渠道零售生态圈，最大程度提升顾客购物体验。

京东集团高级副总裁、京东商城大快消事业群总裁王笑松则表示，京东2017年提出“无界零售”战略，全面赋能线下，终极目标是在“知人、知货、知场”的基础上重构零售的成本、效率、体验;与沃尔玛联合实施的“三通”战略是打通双方资源，重构人、货、场关系的重要探索,8.8购物节则是对这一战略的检验和阅兵，并为零售行业线上线下融合开辟新的道路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216874-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm