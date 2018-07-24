易见|金山云对小米过度依赖?CEO王育林是这样解释的

金山云和小米可以说有着千丝万缕的联系，小米投了金山云的天使轮，小米生态链的企业很多都在使用金山云，小米的业务也跑在了金山云。金山云曾经一半以上的收入都来自小米。就在外界质疑金山云对小米集团依赖过强时，金山云又与小米联合推出了“1KM边缘计算”解决方案，打造“云+亿级终端”的边缘计算模式。

会后，金山云CEO王育林在接受网易科技等媒体采访时，毫不避讳的表示，金山云与小米同为雷军系，金山云确实与小米有着紧密的联系，但正是因为与小米有着技术上的协同和生态的合作，才让金山云的技术在第一时间得到实践和应用。





而且，金山云在去年年底就宣布要进入医疗、政务、金融、制造等更多垂直领域，王育林表示正是因为有“雷军”和“金山”的背书，让金山云更容易被接受。

言语之中，王育林透露着对雷军的感恩。

雷军的光环之下

2018年年初，金山云连续发布了三次D系列融资总额达7.2亿美元，公司投后估值23.73亿美元。在公有云市场中，金山云也是增速较快的企业。但在快速增长的同时，外界也质疑其对小米集团依赖过多。从营收层面上，小米集团对金山云的贡献超过了1/4。

对此，王育林毫不避讳的解释了金山云对小米两个层面的依赖。

首先，从业务规模上来看，小米集团确实对金山云收入有贡献。但小米的收入在金山云中占比在逐年下降。

“2014年启动时一度达到70%多，但现在小米这么大体系只占到金山云收入的20%多，从这个角度来看，金山云越来越独立发展起来。从营收比重上来看，我们对小米已经没有什么大的依赖，小米和我们内部有几个客户的数量级差不多。”王育林表示。

第二，在技术层面上，王育林表示金山云对小米的依赖更多体现在技术体系的协同。

“因为云计算的技术是从互联网行业中生根和发展起来的技术，对这些技术的理解和掌握很多程度依赖于自有的产品和能力以及规模。比如亚马逊、微软、中国的阿里、腾讯都是因为自身有了相当巨大的云的产业规模，具备了相当强的能力，才能够把它输出给别人。”王育林解释道，“我们存储技术是国内最好的，我们跟小米做的云计算，使我们的技术第一时间得到实践和应用。因为我们和小米在路由器上的合作，真的把边缘计算和智能CDN变成商业和工业化场景，这是业务整合。”

金山云与小米同是雷系企业，小米有了金山云，会获得行业更大优势，金山云之于小米，就像阿里云与阿里云，腾讯云与腾讯。比如，小米可以有金山云的底层和计算资源做基础，以更快速度和更高效率研发贴近用户的产品，金山云将可获得更快响应客户需求的能力，为用户提供更好更快，更贴近用户的产品和服务，形成领先的差异化优势。

在王育林看来，除了产品、技术服务之外，金山云和小米在业务扩展上有更多的合作能力，从这个角度讲金山云的成长和小米是密不可分的。

此外，从去年年底开始，金山云开始涉足医疗、政务、金融、制造等领域。今年7月份，日照人民政府就与金山云签署了战略合作协议，双方将围绕数据中心、政务云、医疗云、工业云、大数据等方向展开合作，共建金山（日照）智慧云谷。

对于这样传统垂直领域的拓展，王育林将部分功劳归给了“雷军”。

“雷军的标签光环对我们的签约落地帮助绝对是巨大的。”王育林表示，“传统行业决策更加传统。决策者要知道这个公司是靠谱的，品牌价值就变得非常重要。”

金山云有雷军的光环，小米的业务都跑在金山云上，对传统企业来说更有信服力。

不差钱 暂时无上市计划

近期，企业扎堆上市，小米也成功在香港上市。王育林也在敲钟那天去香港捧场。对于金山云自己的上市规划，王育林表示暂无时间表。虽然之前媒体有传2019年金山云将要考虑上市。

“我们刚完成了D轮融资，资金筹备很丰厚，7亿多美金刚完成。另外，云计算是高速成长行业，市场的融资能力一直都很强。我们IPO的更多是业务诉求，跟现在急着上市的一些公司不太一样。”王育林表示。

虽然当前资本环境不是很好，但王育林也并未将关注点放在融资、或者盈利上，而是放在了业务方面。

王育林表示，每个行业的跑道和天花板不太一样。有些公司可能几亿美元估值或者几十亿美元估值就差不多了，再成长可能将面临着企业的转型。但云计算这个行业起步就是百亿美元估值起步，金山云再涨10倍之后再考虑盈利问题都可以。

来自第三方的数据显示，到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，CAGR21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，CAGR28.13%，增速上远高于全球水平。

“我认为目前在公有云上，阿里云腾讯云金山云三家接住了大盘子的量，互联网公司的服务基本都在三家。”王育林表示。

对于未来3年占据中国公有云IaaS市场30%市场份额，营收过百亿的目标，王育林有信心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216875-1.html

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