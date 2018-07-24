谷歌并不孤单 这些科技巨头几十年来都在欧洲被罚过

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科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，据CNN报道，数十年来，欧洲与大型科技公司之间的积怨已深。最近的例子是谷歌，欧盟委员会(European Commission)对其开出创纪录的50亿美元天价罚单，以惩罚其滥用Android智能手机操作系统的市场支配地位。

欧盟之所以成为科技领域的战场，是因为它在数据保护、仇恨言论、税收和竞争等问题上制定并实施了严格的法规。列日大学(University of Liege)教授、斯坦福大学胡佛研究所(Hoover Institution)客座研究员尼古拉斯・珀蒂(Nicolas Petit)说：“如果你是欧洲占主导地位的公司，你就会受到更多的审查和追责。”

以下面让我们回顾下在欧洲被罚惨的科技巨头：

2004年3月，微软被欧盟委员会罚款5.78亿美元，理由是其违反了反垄断法，强制Windows用户使用其Windows媒体播放器。公司被勒令停止这种做法；

2006年7月，微软因未能遵守2004年裁决而被罚款3.26亿美元；

2008年2月，微软再次因为不遵守2004年裁决而被罚款10亿美元，不过后来减少到9.98亿美元；

2009年12月，欧盟委员会做出裁决，要求微软允许Windows用户和电脑制造商关闭IE浏览器，并使用其他浏览器；

2009年5月，英特尔被欧盟罚款12亿美元，理由是滥用其主导地位，向电脑制造商付钱以推迟甚至取消发布的产品，这些产品包含竞争对手AMD公司的芯片；

2012年12月，欧盟委员会决定对飞利浦(PHG)、LG电子、松下(PCRFF)以及其他公司总共罚款17亿美元，原因是这些公司在过去近10年时间里操纵电视机和显示器阴极射线管的价格；

2013年3月，微软被罚款6.53亿美元，因为其拒不执行2009年的IE裁决；

2014年5月，欧洲最高法院裁定，人们有权被遗忘，像谷歌这样的搜索引擎必须删除人们不想要的链接；

2016年8月，欧盟委员会要求爱尔兰向苹果补收146亿美元税款；

2017年5月，Facebook被罚款1.22亿美元，理由是在收购信息服务WhatsApp时存在误导欧洲官员行为；

2017年6月，谷歌被罚款27亿美元，因为其利用搜索引擎引导互联网用户浏览自己的购物平台；

2017年10月，发现亚马逊在卢森堡非法获益后，欧盟委员会要求亚马逊(Amazon)支付未缴纳的2.93亿美元税款；

2018年1月，欧盟委员会向高通开出12亿美元罚单，因为其向苹果支付数十亿美元以促使后者不使用竞争对手的芯片；

2018年3月，欧盟委员会通知包括谷歌、Facebook和Twitter在内的科技公司，在恐怖主义内容被标记后1小时内就要将其删除，否则将面临新的立法和罚款；

2018年4月，欧盟委员会称正在调查苹果收购音乐识别应用Shazam；

2018年5月，欧洲新的数据保护 法――《通用数据保护条例》开始实施，为公司如何处理个人数据制定了新的严格规则；

2018年7月，谷歌因为滥用Android领域的主导地位而被罚款50亿美元。（小小）?

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216876-1.html

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