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张亚勤当选世界经济论坛"未来的交通"指导委员会委员

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 15:01

张亚勤当选世界经济论坛“未来的交通“指导委员会委员,委员会 张亚勤 交通部长

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，世界经济论坛宣布，百度公司总裁张亚勤博士当选达沃斯世界经济论坛“未来的交通” （Board of Stewards, Shaping the Future of Mobility） 指导委员会委员。该委员会旨在指导新兴技术对未来交通、出行和自动驾驶产生的影响，委员来自世界最重要的汽车制造商、科技巨头和政府部门的领导者。

张亚勤当选世界经济论坛未来的交通指导委员会委员



世界经济论坛（World Economic Forum）是一个以基金会形式成立的非营利组织，成立于1971年，总部设在瑞士日内瓦。“未来的交通”为交通运输行业的商业领袖提供了一个平台，与政策制定者合作，克服交通方面的持续挑战，如污染、拥堵和安全。“未来的交通”委员会由来自政府和商业领域的18位领导人组成，成员构成从部长到首席执行官，包括雷诺-日产董事长Carlos Ghosn、美国通用公司董事长Mary Barra, 欧盟交通部长Violeta Bulc、加拿大交通部长Marc Garneau和美国交通部长赵小兰女士。张亚勤博士是唯一的来自中国的委员。

张亚勤博士于2014年加入百度担任总裁。目前张亚勤掌管百度新业务群组、自动驾驶群组、国际业务和公司的技术体系。同时也是阿波罗自动驾驶国际联盟主席。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216877-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:委员会张亚勤交通部长

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