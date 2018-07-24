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易读|猎豹移动发布的AI新品小豹翻译棒 尝鲜价149元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 17:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，猎豹移动今日发布基于社交场景的翻译新品小豹AI翻译棒，该产品采用了猎豹和微软双引擎，整机重量只有45克，尺寸为35*136mm，售价299元，前10000名购买者尝鲜价149元。

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小豹AI翻译棒与目前流行的双按键AI翻译产品不同，只设计了一个按键，语言选择以及翻译操作都是通过这一个按键实现。

此外，小豹AI翻译棒配备了双麦克风阵列以及采用了降噪软件解决方案的，可以最大程度提高收音准确性，而超线性多磁扬声器则能清晰地将翻译语句传达给沟通双方，确保了语义的清晰表达。

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在待机时长上，小豹AI翻译棒可以实现180天超长待机和连续24小时使用续航能力。

发布会现场，猎豹移动董事长兼CEO傅盛表示，AI不是高高在上的黑科技，而是通过场景落地，解决用户的在特定场景中的需求的真正有用的技术。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216878-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:AI易读翻译傅盛猎豹汽车

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