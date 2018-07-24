易读|京东地图亮相:专注机器人高精地图和智能驾驶大数据

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，京东地图今日首次对外公开亮相；京东方面表示，京东地图将专注于机器人地图和智能驾驶数据应用。





京东方面表示，京东地图主要为各类机器人实现自动驾驶功能提供导航能力，具备从数据采集、处理、发布以及应用的全流程生产体系，生产过程高度自动化，覆盖社会道路、园区道路、室内等诸多场景。

京东地图表示，在采集环节，借助京东自主研发的多载体三维激光移动测量系统，可以在不同场景开展高精地图数据采集工作，实现路面实况、障碍物、周围环境等地物的自动识别；借助AI和大数据技术，京东地图的制图方案实现了地图要素的高效识别，摆脱了目前业内人工操作的传统方式，保证了数据采集的效率和准确性。

京东地图表示，在地图数据生产的全流程中，京东地图通过任务触发形式，一旦开始任务，就可以通过智能化的实景拍摄软件和完善的可视化验证工具，确保京东地图全流程自动化生产；京东地图还建立了可容纳海量空间的大数据平台，其仿真平台可以将机器人或智能驾驶车辆在模拟行驶下的智能感知和决策状态进行三维可视化处理，上路运营前即可通过多次测试确保安全。

京东X事业部京东地图负责人蔡金华表示，在人地图使用需求被充分满足后，面向机器人的地图服务成为最大的市场需求。“未来厘米级的高精地图需求将成为趋势，京东地图将依托无处不在的地图采集、建图、运算能力，实现按天、按小时甚至分钟级的地图更新，针对不同对象、不同场景提供既有丰富度又有差异化的智能地图产品。”

京东地图表示，目前其已经正式向国家测绘管理部门提交了甲级导航电子地图制作资质申请，下一步将把高精地图的产品、技术、数据、场景、能力向更多开发者和合作伙伴开放，推进末端、路端、云端的地图数据资源融合共享，助力智能机器人、自动驾驶技术的更广应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216879-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm