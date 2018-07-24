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易读|阿里巴巴宣布战略投资苏宁体育 金额未披露

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 19:00

易读|阿里巴巴宣布战略投资苏宁体育 金额未披露,阿里巴巴 苏宁 阿里 优酷

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东宣布，阿里巴巴战略投资苏宁体育，具体投资金额尚未公布。

易读|阿里巴巴宣布战略投资苏宁体育 金额未披露



另外，优酷将推出全新“优酷体育频道”，由优酷和PP体育联运，进行布局全面的体育数字内容矩阵。

据悉，今年4月，曾有媒体称苏宁体育正在接近完成5到6亿美元的A轮融资，估值超过百亿，该轮融资由高盛、阿里领投。华人文化也会成为股东之一。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216880-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:阿里阿里巴巴苏宁优酷

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