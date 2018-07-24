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系列讲座：解析中关村 做新时代新经济的发动机

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-07-24 19:06

在此次活动中，集团还穿插布置了中关村西区历史文化摄影展，以视觉的角度展现了北科建人敢为人先、不断创新、勇于担当的中关村西区精神。

系列讲座：解析中关村 做新时代新经济的发动机

2018年恰逢我国改革开放40周年，中关村科技园区发展30周年，作为中关村的建设者，北科建集团见证了中关村的成长。为更好地传播中关村创新创业文化精神，彰显北科建集团在中关村发展中的历史贡献，进一步增强北科建集团广大干部员工的自豪感、责任心和工作热情，北科建集团与中关村杂志社共同举办了“中关村改革开放40周年系列专题讲座”，邀请了多位见证中关村成长的老领导、老企业家及专家学者从多角度解析中关村精神和中关村文化，激发了集团上下在中国特色社会主义新时代，大力弘扬改革创新精神，投身到全国科技创新中心的建设中。

7月20日下午，由集团党委宣传部、行政管理部和商研院培训部共同推出的“中国改革开放40周年系列专题讲座第二期”在集团总部五层多功能会议室成功举办。

系列讲座：解析中关村 做新时代新经济的发动机

本次讲座隆重邀请了清华大学二十一世纪发展研究院兼职教授、中国社科院特华博士后科研工作站导师、中国老教授协会副会长、中国生物多样性保护基金会理事长、北京市新技术产业开发区（中关村科技园区前身）首位主任、海淀区原区长、北京市原副市长胡昭广进行主讲，集团总部及各二级公司全体员工参加，讲座由集团行政管理部总经理鲁欣主持。

作为中关村改革开放发展的见证者，胡昭广回顾了中关村改革开放40周年、中关村科技园区发展30周年取得的巨大成绩，并以“创新是中关村发展的灵魂”为主题，生动阐述了中关村发展变迁的四个阶段。他以开发区故事为引线，讲述了中关村崛起的自主创新文化基因，中关村发展过程中体制机制的政策突围，并展望了中关村的未来发展方向。

系列讲座：解析中关村 做新时代新经济的发动机

胡昭广表示：中关村科技园区的发展是在党中央的方针政策的指引下，按照国家的自主创新战略的要求，以市场为导向，创新为灵魂，同频共振地向前发展，经历了经济体制改革、科技体制改革两个重要步骤，在经济体制改革中处理好政府和市场的关系、建立公有制为主体多种所有制经济共同发展的经济制度、完善产权保护制度，而北科建正赶上科技体制改革的后20年，将中关村商务核心区、中关村软件园、中关村生命科学园做到全国知名，引 领了科技园区的时代发展。

系列讲座：解析中关村 做新时代新经济的发动机


“中关村三十岁，我八十岁，中关村还要一直走下去，梦在前方，路在脚下。我们要牢记习近平总书记殷切的教导，紧紧把握世界科技创新的发展趋势，抓住世界科技革命和产业革命的重大的机遇，为国家创新驱动发展做出的贡献。中关村要在新时代当好新经济的发动机，中关村要面向未来，脚踏实地为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大的贡献。”胡昭广殷切期望地说。

系列讲座：解析中关村 做新时代新经济的发动机

讲座活动得到中关村杂志社的大力支持，当天，卫汉青社长亲临讲座现场，和大家分享了陈春先、柳传志、王文京、四通集团等在中关村成长创业的小故事。他表示中关村作为改革开放的前沿阵地，是中国改革开放40周年最 好的样本，希望大家继续传承中关村的创新精神和弘扬中关村的创新文化。

后续集团党委宣传部、行政管理部和商研院培训部还将推出 “中国改革开放40周年系列专题讲座第三期”，届时将邀请欧美同学会副会长、中关村管委会原副主任夏颖奇谈体制与文化的创新。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216882-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:系列讲座：解析中关村

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