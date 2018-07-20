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马化腾：王丹婷马曼玲是杜撰，媒体再传谣将追责

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 21:00

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马化腾：王丹婷马曼玲是杜撰，媒体再传谣将追责


科技传媒网讯 网易科技新闻7月19日消息，马化腾今日在朋友圈表示，称网络中乱传的所谓“王丹婷”和“马曼玲”均是十来年前网民杜撰的子虚乌有之名，照片年龄全是假冒。马化腾称多年来一直秉承低调原则不予回应，但近期被人利用作为人身攻击影响家庭不得不反抗。

马化腾称，今日之后，媒体及自媒体仍传播谣言者必追究法律责任。

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在维基百科马化腾词条上，介绍称“其妻子为王丹婷（1977年-），出生于黑龙江省哈尔滨市；1998年毕业于哈尔滨师范大学音乐系，毕业后留校任教；2004年5月与马化腾QQ相识，2004年8月出差见面相恋；2005年2月半年闪婚；夫妇育有一女马曼琳。其女儿：马曼琳（2002年1月9日），出生于广东省汕头市潮阳区。”但明显有矛盾之处，女儿出生竟然发生在夫妻相识之前。

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马化腾辟谣后，维基百科已将此内容删除。

而有媒体则称“马曼琳出生于1992年，是腾讯创始人马化腾的女儿，现在在腾讯上班。”但网易科技了解，马化腾1993年才从深圳大学毕业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216883-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:腾讯马化腾王丹婷马曼

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