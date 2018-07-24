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易读|与软银合作，滴滴进军日本出租车打车市场

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 21:02

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易读|与软银合作，滴滴进军日本出租车打车市场


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，滴滴出行宣布与软银公司成立合资公司，即将在日本为本地居民和游客提供出租车打车服务和智能交通解决方案。

滴滴计划2018年秋季在大阪开始运营，并陆续在京都、福冈、东京等主要城市向乘客、司机和出租车公司提供服务。

同时，滴滴大中华版APP也将推出定制化的日本漫游功能，包括APP内的中日文字信息实时互译功能和本地中文客服。届时中国大陆、香港和台湾地区的用户将能直接使用滴滴大中华版APP在日本使用出租车叫车服务。

滴滴出行总裁柳青表示：“滴滴相信人工智能技术上的创新能为出租车行业和公共交通产业带来新的发展。我们期待着与交通界伙伴展开广泛的合作, 为日本和亚洲的智慧城市建设做出贡献。”（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216884-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:打车日本出租车APP柳青

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