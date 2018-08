谷歌很看重中国市场:投资京东,也做微信小程序

(原标题:Google launches game on Tencent's Wechat as it eyes China market)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息,据《路透社》报道,谷歌称已在微信中推出一款名为《猜画小歌》的人工智能(AI)游戏。谷歌近来持续表现出重返中国消费市场的初步迹象。

谷歌搜索、Gmail和应用商店等大多数谷歌产品目前没有在中国上线。不过谷歌一直尝试在进军中国上取得进展。

去年,谷歌在中国发布了“谷歌翻译”应用,今年5月,它向中国本土公司运营的几家应用商店中引入了一款文件管理应用,这对谷歌而言尚属首例。

《猜画小歌》是一款基于谷歌AI图像识别技术的绘图游戏,也是一款只能在微信中运行的小程序。星巴克等数家外国公司也在微信中推出了小程序。

今年1月,谷歌宣布与腾讯达成专利许可协议,打算在中国市场展开更深入的合作。上个月,谷歌还向京东投资了5.5亿美元。

虽然谷歌不太可能在中国开放搜索服务,但它正在中国市场试验一些不易引发争议的项目。今年1月,该公司领投了直播手游平台触手1.2亿美元的最新一轮融资。(惜辰)

