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谷歌很看重中国市场：投资京东，也做微信小程序

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 23:00

谷歌很看重中国市场：投资京东，也做微信小程序,谷歌 中国 京东 微信小程序 ai

（原标题：Google launches game on Tencent's Wechat as it eyes China market）

谷歌很看重中国市场：投资京东，也做微信小程序

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，据《路透社》报道，谷歌称已在微信中推出一款名为《猜画小歌》的人工智能（AI）游戏。谷歌近来持续表现出重返中国消费市场的初步迹象。

谷歌搜索、Gmail和应用商店等大多数谷歌产品目前没有在中国上线。不过谷歌一直尝试在进军中国上取得进展。

去年，谷歌在中国发布了“谷歌翻译”应用，今年5月，它向中国本土公司运营的几家应用商店中引入了一款文件管理应用，这对谷歌而言尚属首例。

《猜画小歌》是一款基于谷歌AI图像识别技术的绘图游戏，也是一款只能在微信中运行的小程序。星巴克等数家外国公司也在微信中推出了小程序。

今年1月，谷歌宣布与腾讯达成专利许可协议，打算在中国市场展开更深入的合作。上个月，谷歌还向京东投资了5.5亿美元。

虽然谷歌不太可能在中国开放搜索服务，但它正在中国市场试验一些不易引发争议的项目。今年1月，该公司领投了直播手游平台触手1.2亿美元的最新一轮融资。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216885-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:京东AI谷歌中国微信小程序

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