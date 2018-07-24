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腾讯高管表示将加快向美国推广微信支付

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-24 23:01

腾讯高管表示将加快向美国推广微信支付,微信支付 美国 腾讯 海外

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，据美国媒体报道，腾讯一位高管表示，将加快向美国推广微信支付服务，暗示今年晚些时候会有更多美国商家使用微信支付。微信支付可让用户向商家出示二维码来购物。全球微信用户已经超10亿，其中约8亿使用了微信支付功能。

快讯：腾讯高管表示将加快向美国推广微信支付

腾讯一直向海外扩展支付服务，但没有开发其他国家的本地版微信，而是与这些国家的商家签约，以便中国游客可在海外使用微信支付。腾讯即将宣布今年晚些时候有更多的美国商家将接受微信支付。微信支付跨境业务主管尹洁（音译）周四表示：“美国也是我们现在关注的市场，7月后你将看到很多美国商家接受微信支付。”

她称：“实际上现在在机场和一些免税店，商家已经接受微信支付，因为美国是很重要的国家，有很多商家，我们需要一步一步来。”去年腾讯与美国移动支付平台Citcon合作将微信支付带入北美，但迄今接受此服务的大商店不是很多。尹洁称，公司关注与在中国游客中受欢迎的商家签约。

她表示：“首先我们将选择中国游客喜欢的部分商家，如一些折扣店和免税店，一些有名的餐馆，下一步我们可能尝试找一些更小一点的商家，如超市、便利店和交通服务如出租车。我们也会找中国游客喜欢的大商家，然后我们将扩展至小商家。”对于中美贸易战，尹洁称她不担心，因为微信支付给品牌提供了吸引中国游客的新途径。

但也有一些问题，尼尔森调查显示，中国游客支付数额只有28%来自移动平台，很多中国游客不知道在国外可以使用移动支付，很多国外商家也不接受。腾讯推广微信也遇到过波折。2013年腾讯曾请梅西在欧洲和巴西等进行过推广活动，但发现难以撼动Facebook的WhatsApp和Messenger。
此后腾讯就关注到海外旅游的中国游客，特别是微信支付功能。去年微信支付在欧洲推出。但腾讯吸引中国游客的尝试也遇到挑战。阿里巴巴的支付宝与之竞争，2015年支付宝就在欧洲推出，已经扩展至南非等其他旅游目的地。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216886-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国海外腾讯微信支付

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