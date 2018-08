退出德国澳大利亚之后,ofo美国裁撤大部分员工

ofo前美国业务主管克里斯·泰勒(Chris Taylor)在西雅图街头骑行。这也是ofo在美国开展业务的第一个城市。

科技传媒网讯 网易科技新闻7月19日消息,据国外媒体报道,随着中国共享单车公司ofo开始退出多个市场,周三其宣布裁减在美国的大部分员工。其中一位消息人士认为裁员人数约占其美国员工总数的70%。

据悉,ofo在美国的员工总数约为100人左右。除大量裁员外,该公司还将关闭美国几个城市的业务,但目前尚不清楚哪些城市将受到影响。截至6月份,该公司在包括西雅图和华盛顿特区在内的30个区域开展业务。

“随着我们继续将共享单车带到全球各地的社区,ofo已经开始重新评估那些对新的绿色交通解决方案构成障碍的市场,并优先考虑可行性市场的增长,使我们能够继续为客户服务。”ofo在一份声明中说。

此前ofo宣布退出澳大利亚市场,暂时退出德国市场。

缩减业务规模是该公司的一个突然转变。此前,ofo计划在年底前将业务从美国的30个城市扩展到100个。截至6月份,这家中国共享单车公司在美国拥有4万多辆自行车,并计划将电动自行车和电动踏板车推向竞争激烈的美国市场。

消息人士表示,在没有通知公司国际团队的情况下,电动自行车的发布被推迟了,目前还不清楚在裁员后ofo是否还会继续推行其电动自行车计划。7月初,克里斯·泰勒(Chris Taylor)和另外两名高管也辞去了ofo美国业务主管的职务。

ofo内部人士认为,在努力收缩全球业务的同时,中国将成为公司优先考虑的市场。据媒体报道,ofo本月还退出了印度,以色列,澳大利亚和德国市场。

对ofo内部人士,关闭美国市场“令人震惊”。他们表示他们每周都看到业务在不断增长,从而成为继中国和新加坡以外的第三大市场。但ofo在美国面临着竞争对手的激烈竞争,这些公司往往资本充足。Uber在今年春天收购了自行车共享创业公司Jump,并于上周宣布对自行车和电动踏板车企业Lime进行投资。电动踏板车创业公司Bird去年筹集了超过4.15亿美元,投资者使其获得了20亿美元的估值。打车服务公司Lyft也参与了进来,本月早些时候收购了自行车共享公司Motivate。

监管也成为公司面临的一个主要问题,因为许多美国城市对自行车的投放提出了限制性措施,或者强制要求自行车要锁在固定桩上,而不是ofo所推广的无桩自行车。ofo发言人称,该公司正在重组并专注于监管环境更加有利的城市。根据PitchBook的数据,这家总部位于北京的公司在全球拥有1500万辆自行车,估值30亿美元。(晗冰)

