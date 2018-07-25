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退出德国澳大利亚之后，ofo美国裁撤大部分员工

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-25 01:00

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（原标题： Chinese Bike-Share Startup Ofo Lays Off Majority Of US Staff As It Scales Back Global Ambitions）

退出德国澳大利亚之后，ofo美国裁撤大部分员工

ofo前美国业务主管克里斯・泰勒(Chris Taylor)在西雅图街头骑行。这也是ofo在美国开展业务的第一个城市。

科技传媒网讯 网易科技新闻7月19日消息，据国外媒体报道，随着中国共享单车公司ofo开始退出多个市场，周三其宣布裁减在美国的大部分员工。其中一位消息人士认为裁员人数约占其美国员工总数的70％。

据悉，ofo在美国的员工总数约为100人左右。除大量裁员外，该公司还将关闭美国几个城市的业务，但目前尚不清楚哪些城市将受到影响。截至6月份，该公司在包括西雅图和华盛顿特区在内的30个区域开展业务。

“随着我们继续将共享单车带到全球各地的社区，ofo已经开始重新评估那些对新的绿色交通解决方案构成障碍的市场，并优先考虑可行性市场的增长，使我们能够继续为客户服务。”ofo在一份声明中说。

此前ofo宣布退出澳大利亚市场，暂时退出德国市场。

缩减业务规模是该公司的一个突然转变。此前，ofo计划在年底前将业务从美国的30个城市扩展到100个。截至6月份，这家中国共享单车公司在美国拥有4万多辆自行车，并计划将电动自行车和电动踏板车推向竞争激烈的美国市场。

消息人士表示，在没有通知公司国际团队的情况下，电动自行车的发布被推迟了，目前还不清楚在裁员后ofo是否还会继续推行其电动自行车计划。7月初，克里斯・泰勒(Chris Taylor)和另外两名高管也辞去了ofo美国业务主管的职务。

ofo内部人士认为，在努力收缩全球业务的同时，中国将成为公司优先考虑的市场。据媒体报道，ofo本月还退出了印度，以色列，澳大利亚和德国市场。

对ofo内部人士，关闭美国市场“令人震惊”。他们表示他们每周都看到业务在不断增长，从而成为继中国和新加坡以外的第三大市场。但ofo在美国面临着竞争对手的激烈竞争，这些公司往往资本充足。Uber在今年春天收购了自行车共享创业公司Jump，并于上周宣布对自行车和电动踏板车企业Lime进行投资。电动踏板车创业公司Bird去年筹集了超过4.15亿美元，投资者使其获得了20亿美元的估值。打车服务公司Lyft也参与了进来，本月早些时候收购了自行车共享公司Motivate。

监管也成为公司面临的一个主要问题，因为许多美国城市对自行车的投放提出了限制性措施，或者强制要求自行车要锁在固定桩上，而不是ofo所推广的无桩自行车。ofo发言人称，该公司正在重组并专注于监管环境更加有利的城市。根据PitchBook的数据，这家总部位于北京的公司在全球拥有1500万辆自行车，估值30亿美元。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216887-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:德国美国自行车澳大利亚小黄车

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