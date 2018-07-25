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蓝色起源第九次试射火箭，测试极限逃生技术

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-25 01:01

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（原标题：Blue Origin pushes the limits of its capsule designed for tourists in second successful launch this year）

蓝色起源第九次试射火箭，测试极限逃生技术


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，据CNBC报道，美国当地时间周三（18日），蓝色起源公司（Blue Origin）第九次发射了“新谢帕德号”（New Shepard）火箭，该公司称这是一次成功的试射。

蓝色起源第九次试射火箭，测试极限逃生技术

“新谢泼德”号火箭是以第一个进入太空的美国人艾伦・谢泼德（Alan Shepard）的名字命名的，它从蓝色起源公司位于德克萨斯州范荷恩（Van Horn）附近的设施垂直发射。由亚马逊(Amazon)首席执行官杰夫・贝索斯(Jeff Bezos)创立的蓝色起源公司，希望为游客提供遨游太空的机会，利用太空舱将乘客带入10万米的高空。在返回地球之前，乘客们将在零重力环境中漂浮约10分钟。

这次试射主要是进行“高空逃生发动机测试”，该公司表示，这将把“新谢泼德号”火箭推向极限，以确保宇航员在飞行过程中遇到任何问题，都能从火箭上逃脱，也就是所谓的“中止测试”（abort test）。在这个位于火箭顶部的太空舱里，有蓝色起源公司的测试假人“人体模型天行者”（Mannequin Skywalker），以及来自美国宇航局（NASA）、公司和大学收集数据的有效载荷。

这次飞行的初步数据显示，这次“终止测试”是在太空真空中进行的，将太空舱推进到接近12万米的高空。在测试中，当太空舱从火箭上被抛下时，“人体模型天行者”经历了大约10倍的重力。几分钟后，火箭助推器垂直降落在蓝色起源公司的混凝土衬垫上，太空舱在靠近沙漠地面的地方着陆，由降落伞控制降落速度。

蓝色起源公司负责宇航员战略和销售的主管阿里安・康奈尔（Ariane Cornell）在网络直播中说：“这是最好的结果。”该公司还表示，已将来自员工的物品送上了火箭。这次试射是蓝色起源公司内部“Fly My Stuff”项目的一部分，该项目将把员工的物品送入太空，然后再将它们归还给员工，给员工留下公司发展的纪念品。

这是今年蓝色起源公司的火箭和太空舱进行第二次试飞。今年4月份，该公司进行了第八次“新谢泼德号”发射、着陆，并成功部署了位于火箭顶部的无人驾驶Crew Capsule 2.0。这个太空舱可以容纳六人，巨大的窗户可以让你在太空中看到壮丽的地球美景。蓝色起源此前曾表示，该公司将很快向游客开放，但那要在完成了其载人飞行测试之后。不过，该公司表示，乘客的票价尚未确定。

蓝源起源公司发表声明称:“我们将在运送商业乘客之前，先运送蓝色起源公司的宇航员，目前还没有就选择乘客或售票过程做出实质性安排。”贝索斯称太空旅行是他目前正在进行的“最重要的事情”，该公司正朝着这个目标稳步前进。私人太空竞赛仍在升温，英国大亨理查德・布兰森(Richard Branson)的维珍银河(Virgin Galactic)已经卖出了700多张前往亚轨道太空旅行的机票，价格为每张25万美元。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216888-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:火箭宇航员蓝色起源谢泼德

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