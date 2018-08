蓝色起源第九次试射火箭,测试极限逃生技术

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息,据CNBC报道,美国当地时间周三(18日),蓝色起源公司(Blue Origin)第九次发射了“新谢帕德号”(New Shepard)火箭,该公司称这是一次成功的试射。

“新谢泼德”号火箭是以第一个进入太空的美国人艾伦·谢泼德(Alan Shepard)的名字命名的,它从蓝色起源公司位于德克萨斯州范荷恩(Van Horn)附近的设施垂直发射。由亚马逊(Amazon)首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)创立的蓝色起源公司,希望为游客提供遨游太空的机会,利用太空舱将乘客带入10万米的高空。在返回地球之前,乘客们将在零重力环境中漂浮约10分钟。

这次试射主要是进行“高空逃生发动机测试”,该公司表示,这将把“新谢泼德号”火箭推向极限,以确保宇航员在飞行过程中遇到任何问题,都能从火箭上逃脱,也就是所谓的“中止测试”(abort test)。在这个位于火箭顶部的太空舱里,有蓝色起源公司的测试假人“人体模型天行者”(Mannequin Skywalker),以及来自美国宇航局(NASA)、公司和大学收集数据的有效载荷。

这次飞行的初步数据显示,这次“终止测试”是在太空真空中进行的,将太空舱推进到接近12万米的高空。在测试中,当太空舱从火箭上被抛下时,“人体模型天行者”经历了大约10倍的重力。几分钟后,火箭助推器垂直降落在蓝色起源公司的混凝土衬垫上,太空舱在靠近沙漠地面的地方着陆,由降落伞控制降落速度。

蓝色起源公司负责宇航员战略和销售的主管阿里安·康奈尔(Ariane Cornell)在网络直播中说:“这是最好的结果。”该公司还表示,已将来自员工的物品送上了火箭。这次试射是蓝色起源公司内部“Fly My Stuff”项目的一部分,该项目将把员工的物品送入太空,然后再将它们归还给员工,给员工留下公司发展的纪念品。

这是今年蓝色起源公司的火箭和太空舱进行第二次试飞。今年4月份,该公司进行了第八次“新谢泼德号”发射、着陆,并成功部署了位于火箭顶部的无人驾驶Crew Capsule 2.0。这个太空舱可以容纳六人,巨大的窗户可以让你在太空中看到壮丽的地球美景。蓝色起源此前曾表示,该公司将很快向游客开放,但那要在完成了其载人飞行测试之后。不过,该公司表示,乘客的票价尚未确定。

蓝源起源公司发表声明称:“我们将在运送商业乘客之前,先运送蓝色起源公司的宇航员,目前还没有就选择乘客或售票过程做出实质性安排。”贝索斯称太空旅行是他目前正在进行的“最重要的事情”,该公司正朝着这个目标稳步前进。私人太空竞赛仍在升温,英国大亨理查德·布兰森(Richard Branson)的维珍银河(Virgin Galactic)已经卖出了700多张前往亚轨道太空旅行的机票,价格为每张25万美元。(小小)

